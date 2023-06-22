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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

للحامل.. تعرف على فوائد حمض الفوليك

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد أخذ حمض الفوليك قبل الحمل.


·يمنع إصابة الجنين بالتشوّهات مثل عيوب الحبل الشوكي أو الشقّ الشوكي.
·يُستخدم كنوع من الوقاية من العيوب الخلقية، كالشفه الأرنبية.
·يقي من مرض الأنيميا، لأنّه يعمل على إنتاج خلايا الدم الحمراء.
· يمنع الولادة المبكّرة. يقلّل من احتمالية تأخّر نموّ الجنين.
. يساعد في بناء الحبل الشوكي والمخ بالشكل السليم.
. يحمي الحامل من خطر الإصابة بتسمّم الحمل.  يقي الجسم من الإصابة بالجلطات وأمراض القلب.
· يساعد في إنتاج DNA, RNA. أضرار نقص حمض الفوليك يؤدّي نقص حمض الفوليك إلى: خلل في انقسام الخلايا أو الكروموسومات مما يسبّب موت الجنين.
· تقرّح اللسان واحمراره.
·  زيادة نسبة الإصابة بالسكتات وأمراض القلب.
· تشوّه في تكوين الأنبوب العصبي للجنين.
·عدم اكتمال أجزاء من الدماغ.
· تلف في خلايا الجهاز الهضمي.

مصادر الحصول على حمض الفوليك :-
- الخضروات الخضراء منها بشكل عام مثل: الملوخية، والخس، والسبانخ. الفواكه وخاصّة البرتقال.
-  البقوليات مثل: الفول، والعدس، والحمّص، الأرز.
- اللحوم بمختلف أنواعها. الأطعمة البحرية؛ كالسمك والجمبري. الكبدة البقريّة. المعكرونة بجميع أنواعها. حبوب الإفطار المدعمة.

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