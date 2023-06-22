وزير الدفاع البريطاني يكشف حقيقة ترشحه لمنصب أمين عام حلف الناتو

أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الخميس، أنه لا ينوي الترشح لخلافة ينس ستولتنبرج في رئاسة الأمانة العامة لحلف الناتو.

وكان من المفترض أن يستقيل الأمين العام الحالي لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، في 1 أكتوبر 2022، لكن في مارس 2022، قرر قادة دول التحالف خلال القمة تمديد ولايته حتى 30 سبتمبر 2023.

وذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، أن الولايات المتحدة متشككة في ترشيح وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، لمنصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، حيث أن بعض العسكريين الأمريكيين غير راضين عنه بسبب إجراءاته على أوكرانيا.

وقالت صحيفة “الجارديان”، إن “الولايات المتحدة لديها شكوك حول والاس، والبعض في الجيش الأمريكي غير راضين عن الطريقة التي يحدد بها وتيرة الأحداث بشأن قضية أوكرانيا".

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يريد قبول مرشح من دولة ليست جزءا من الكتلة.

وأوضحت “الجارديان”، أن “والاس سيحتاج إلى قرار حازم من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لصالح ترشيحه ليصبح أمينا عاما على خلفية منصب مماثل في الاتحاد الأوروبي”.