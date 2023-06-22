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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كل سنة وأنت تعريف الحب.. ريهام عبد العفور تحتفل بعيد ميلاد والدها

صدى البلد

وجهت الفنانة ريهام عبد الغفوررسالة لوالدها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

و نشرت صورة برفقة والدها و علقت كاتبه  :كل سنة وانت تعريف الحب.، الإنسانيه، الإحترام ، الحنية، التضحيه ، العطاء ، الكرم ، الرحمه ،إنكار الذات،كل سنة وانت ضهري وسندي وداعمي وابويا وحبيبي و my best friend،كل سنة وانت اكتر بني آدم عمره ما ضايق حد او خذل حد، كل سنة وانت اكتر انسان في الدنيا ببص له لفوق لفوق اوي يا حبيبي،ربنا يخليك لينا ويديمك علينا نعمه وعقبال مليون سنه. @ashraf.abdelghafour

وظهرت الفنانة ريهام عبد الغفور كضيف شرف في الحلقة 26 من مسلسل اللعبة ، والذي يشارك في بطولته كل من هشام ماجد وشيكو .

 

وظهرت ريهام عبد الغفور ضمن الاحداث بالشخصية التي قدمتها في مسلسل 207 ، حيث من المفترض داخل الاحداث ان يدخل “ ماظو ” الغرفة ذاتها في احداث كوميديه .

 

وخلال الحلقة سخر هشام ماجد من حواجب الشخصية التي قدمتها ريهام عبد الغفور ضمن أحداث الغرفة 207 ، لترد عليه ريهام عبد الغفور “ مش عاجبكم ليه ؟ ” .

 

وتدور أحداث مسلسل اللعبة حول المنافسة المستمرة بين «وسيم الصريطي»، وصديق طفولته مظهر عبد الرحمن «ماظو»، والتى بدأت منذ الطفولة وتطورت حتى صناعة اللعبة، وفى كل جزء يتولى مسئولية اللعبة شخص مختلف، تأليف فادى أبوالسعود وأحمد والي.

 

الفنانة ريهام عبد الغفور النجمة ريهام عبد الغفور تصريحات ريهام عبد الغفور

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