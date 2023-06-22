تحذير عاجل من السعودية على سكان المدينة المنورة.. ما السبب؟

نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية، اليوم الخميس، من رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية، على المدينة المنورة ومحافظة وادي الفرع.



وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً،حسب واس.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية تحذيرًا بشأن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الخميس، في جميع أنحاء ومحافظات المملكة.

وقال المركز في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية".