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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معتز اينو يوجّه رسالة لـ حسين الشحات بشأن التجديد لـ الأهلي

حسين الشحات
حسين الشحات

وجّه الكابتن معتز اينو لاعب الأهلي و الزمالك السابق، رسالة هامة لـ حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، قائلاً: "لو مفيش عرض مميز خارجي جدد لـ الأهلي، ولو أن العرض أعلي بمبالغ قليلة جدد لـ الأهلي، وأن فارق الأموال ستأتي من البطولات".

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وأضاف خلال قناة الحدث اليوم، أن حسين الشحات لاعب مميز، ويمتلك مهارات كبيرة، معلقًا :" في ناس كانت تاريخ وحصلت على بطولات، وفي الآخر محت ذلك وخرجت من النادي".


وأشار إلى أن النادي الأهلي فريق كبير، وأي لاعب يتمنى اللعب في النادي الأهلي.


وتابع :"مش عايز حد يعمل زي رمضان صبحي تاني، وأن قصة رمضان كانت من أجل المادة".

 

 


 

حسين الشحات لاعب الأهلي معتز إينو الزمالك النادي الأهلي

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