أخويا.. أفشة يهنئ حسين الشحات بعيد ميلاده

حرص محمد مجدي افشة لاعب الاهلي علي تهنئة حسين الشحات بعيد ميلاده عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و نشر أفشة صورة تجمعه بحسين الشحات و علق كاتبا: عيد ميلاد سعيد يا اخويا .

وأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يوقع عقد جديد حتى الآن.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "اللاعب لديه عروض قوية للرحيل بشكل مجاني، والأهلي يرغب في استمراره".

وأضاف أمير هشام: "الأهلي أمهل الشحات مهلة حتى منتصف أو نهاية الأسبوع المقبل، لحسم قراره سواء بالاستمرار أو إعلان رحيله".