إسرائيليون يهاجمون مركبات الفلسطينيين غرب سلفيت

هاجم مستوطنون إسرائيليون، فجر اليوم الخميس مركبات المواطنين الفلسطينيين غرب سلفيت.

وتجمع المستوطنون على طريق " واد قانا " شمال غرب بلدة ديراستيا، ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، ما أدى لتضرر عدد منها، عرف من بين أصحاب تلك المركبات المواطن " ساري مهند خالد اشتيوي " سكان بلدة "كفر قدوم " حيث أصيب بكسر بمنطقة الرقبه "بالترقوة " نقل على إثرها لمشفى الشهيد ثابت ثابت بطولكرم ، إضافة إلى اضرار مادية بالمركبة.

وكان هناك وجود تجمعات لعدد من المستوطنين عند مفترق الطرق المؤدي إلى مستوطنة "عمنوئيل" الجاثمة على أراضي مواطني بلدة ديراستيا، وإلقاء الحجارة على المركبات المارة.



وقام مجموعة من المستوطنين بتحطيم مركبة المواطن رزق مصطفى اسليم أثناء تواجدها على مدخل سلفيت الشمالي.