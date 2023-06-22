تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 22-6-2023

قدّمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس ، 22 يونيو 2023، في القاهرة والمحافظات.

حالة الطقس

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية نهارا، ومعتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس:



العظمى الصغرى

القاهرة 33 - 22

الإسكندرية 28 - 20

الإسماعيلية 37 - 25

الغردقة 34 -22

أسوان 39 - 27

سوهاج 35 - 25

المنيا 34- 22

