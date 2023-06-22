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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 22-6-2023

الطقس
الطقس

قدّمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس ، 22 يونيو 2023، في القاهرة والمحافظات.

حالة الطقس
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية نهارا، ومعتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس:


العظمى الصغرى
القاهرة 33 - 22
الإسكندرية 28  - 20
الإسماعيلية 37 - 25
الغردقة 34 -22
أسوان 39 - 27
سوهاج 35 - 25
المنيا 34- 22
 

درجات الحرارة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس المحافظات

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