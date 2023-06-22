رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يُتابع أعمال التطوير بمنطقة الشاطئ لخدمة المصطافين

تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أعمال التطوير الجارية بمنطقة الشاطئ، يرافقه مسئولو الجهاز، وذلك للوقوف على نسب الإنجاز لعملية الإحلال والتجديد لأكشاك خدمة المصطافين ورواد الشاطئ بإجمالى 13 منفذاً و3 منافذ خدمية.

وتابع "خلف الله" المنافذ المتطورة التي تعد كنموذج جمالى وحضارى يُسهم في خلق فرص استثمارية لمنطقة شواطئ مميزة بإجمالى 5 شواطئ مميزة بمساحة 500م2 تقريباً.

ووجه رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بسرعة الانتهاء من تجهيز ساحات الانتظار للمركبات وأعمال الزراعة للأشجار بمدخل الشاطئ والكورنيش وتكثيف أعمال النظافة بالمنطقة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للكورنيش، وتوفير خدمات متميزة لسكان المدينة وروادها.

في السياق ذاته، أشار رئيس جهاز دمياط الجديدة، إلى أنه تم عقد الجلسة الخامسة لمجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، وتم استعراض جدول الأعمال وأهم الموضوعات الخاصة بخدمة السكان بالمدينة، ومنها مناقشة طلب مستشفي الأزهر شراء عدد من أجهزة الغسيل الكلوى للأطفال، وكذلك الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية بالمدينة والكثافات الطلابية بالمدارس والخطط المستقبلية في هذا الشأن، حيث تم التوجيه بحصر قطع الأراضي المخصصة للمدارس بالمدينة والسابق تسليمها لهيئة الأبنية التعليمية وعرض الموقف التنفيذى لدراسة احتياجات المدينة، ومناقشة إنشاء سوق حضارية بمركز الحى الرابع للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين وعملية تشغيل الملعب الخماسى بمركز الحى الخامس.

