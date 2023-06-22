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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى.. فتح 33 مجزرًا بالمجان ووقف الراحات والإجازات بأسيوط

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، عن نهو كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الاضحى المبارك ،وتنفيذ خطة مديرية الطب البيطري لإحكام السيطرة على المجازر والأسواق والشوادر ومنافذ البيع المختلفة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، وفتح 33 مجزر بكافة قرى ومراكز المحافظة بالمجان طوال ايام عيد الاضحى المبارك لذبح الاضاحى ، كما وجه مسئولى الطب البيطرى بالتواصل مع المواطنين عن طريق الندوات الارشادية لنشر الوعي بين المواطنين بكيفية اختيار الأضحية ومواصفاتها والتأكد من وجود الأختام على اللحوم وتوعيتهم بأهمية الذبح داخل المجازر لضمان صلاحية اللحوم وخلوها من الأمراض وحفاظاً على البيئة ومنعاً لانتشار الأمراض والأوبئة والحد من ذبح الأضاحي بالشوارع والطرقات ... جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور صلاح الدين علي مدير مديرية الطب البيطري .
واستعرض محافظ أسيوط – خلال اللقاء – خطة مديرية الطب البيطرى لاستقبال عيد الاضحى المبارك لافتا إلى أن عدد المجازر داخل قرى ومراكز المحافظة يبلغ 33 مجزرًا منها 3 مجازر نصف آلية جديدة تعمل بكامل طاقتها و30 مجزرًا يدويًا تقدم خدماتها للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة ، وسيتم فتحهم بالمجان خلال ايام عيد الاضحى المبارك لذبح الاضاحى لافتاً إلى ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كالصحة والتموين ومباحث التموين والوحدات المحلية والقروية والجهات الأمنية ومراكز الشرطة وجهاز حماية المستهلك وغيرها وتكثيف الحملات التموينية على الاسواق ومحال اللحوم ، للتأكد من سلامة السلع المعروضة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المحددة .

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كما أصدر محافظ أسيوط ،تعليماته المشددة بتكثيف الحملات على الأسواق والمحلات والشوادر وسيارات بيع اللحوم ومنافذ البيع المختلفة وفحص جميع الثلاجات بنطاق المحافظة للكشف على اللحوم المعروضة والتأكد من سلامة التخزين والحفظ ومطابقة المجمدات للمواصفات القياسية المصرية وذلك قبل وأثناء وبعد عيد الأضحى المبارك للتأكد من صلاحية اللحوم والدواجن سواء الحية أو المبردة أو المجمدة للاستهلاك الادمي وضبط وإعدام غير صالح منها بعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتاجرين بصحة المواطنين بقرى ومراكز المحافظة موجهاً بتشديد الرقابة على الأكمنة ونقاط التفتيش لمنع دخول او خروج أي لحوم مخالفة للائحة المجازر الحكومية وذلك بالاشتراك مع الجهات المعنية ،مشددا على عدم ذبح الاضحى بالشوارع والميادين العامة وعدم التخلص من مخلفات الاضاحى فى شبكات الصرف الصحى حفاظا على مرفق الصرف وعدم تعطله ، على ان يتم التخلص من كافة المخلفات بالتنسيق مع رؤساء المراكز والاحياء ومفتشى الطب البيطرى بمراكز تجميع المخلفات المخصصة لذلك ، مع تحرير محاضر وغرامات فورية للمخالفين .
وأوضح المحافظ أنه قد سبق الاعلان عن تلقي المحافظة لطلبات الشركات الراغبة في إدارة وتشغيل المجازر الحكومية وذلك في إطار خطة الدولة للعمل على إنشاء وتطوير ورفع كفاءة المجازر على مستوى الجمهورية لتقديم خدمة تليق بالمواطنين وهي ( مجازر أبقار وجاموس وأغنام بمراكز ديروط ومنفلوط والغنايم ومنقباد بمركز أسيوط ) .
وأوضح مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط، أنه سيتم العمل في كافة مجازر المحافظة يومياً لذبح جميع الأضاحي والكشف عليها عن طريق أطباء المجازر مجاناً اعتباراً من اول ايام عيد الاضحى وحتى نهاية ايام العيد وذلك عن طريق إدارة المجازر بقيادة مدير إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري على أن يتم وقف جميع الإجازات العارضة والاعتيادية الخاصة بالأطباء والعاملين بالمجازر بجميع المراكز خلال فترة عيد الأضحى المبارك لافتاً إلى تشكيل غرفة عمليات بمديرية الطب البيطري طوال الـ 24ساعة يومياً وربطها بغرفة عمليات مديرية الطب البيطرى بالمحافظة ، وذلك للرد على شكاوى واستفسارات المواطنين وتقديم الارشادات الصحية والفنية.
يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن - في وقت سابق ـ استمرار انعقاد غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات او شكاوى على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg 
أو على مبادرة "صوتك مسموع" من خلال الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس آب 01150606783 لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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