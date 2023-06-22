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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا لعيد الأضحي حملات نظافة داخل مساجد جنوب سيناء

حملات نظافة في المساجد
حملات نظافة في المساجد استعدادا لعيد الاضحي

تستعد مديرية الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، لعيد الأضحى المبارك، بتكثيف حملات النظافة ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المساجد، وتكثيف حملات التفتيش ومتابعة المساجد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
وقال الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، إنه جرى توفير وجهزت كميات كبيرة من المطهرات، وبخاخات لرش المواد المطهرة، والمكانس الكهربائية لإزالة الأتربة، لتنفيذ حملة تنظيف وتعقيم المساجد على مستوى المحافظة، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

 


وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم الخميس، أن الحملة انطلقت منذ أمس ومستمرة حتى حلول عيد الأضحى، وجرى تكليف مديري الإدارات و المفتشين، للمرور على المساجد، والإشراف على أعمال التطهير.
 

ولفت إلى أن الحملة تتضمن تستهدف النظافة الدورية للمساجد، وتتضمن نظافة الأسطح، ورفع أي كهن بالمساجد أو ملحقاتها إلى مخازن المديرية، وصيانة الكهرباء ودورات المياه  وأماكن الوضوء، وصيانة المراوح، والتأكد من كفاءة المكيفات، وتوفير مبردات مياه داخل المساجد.
 

وأشار إلى أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى، وعقد غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة نشاط الحملة بكافة الإدارات الفرعية، والتأكد من جاهزية المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن في أفضل أيام الدنيا العشر الأول من ذي الحجة.
 

 

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تقام صلاة عيد الأضحى بمحافظة جنوب سيناء، داخل نفس المساجد والساحات التي جرى إقامة شعائر صلاة عيد الفطر الماضي بها، وسيجري فتح كافة المساجد التي يوجد بها أئمة معتمدة على مستوى المحافظة، لاستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك مع إلغاء ساحات مراكز الشباب، وتخصيص 6 ساحات فقط على مستوى المحافظة بالمساجد الكبرى، وهم: ساحة مسجد السلام بمدينة شرم الشيخ، وساحة مسجد الهدى بمدينة دهب، وساحة مسجد الوادي المقدس بمدينة سانت كاترين، وساحة مسجد التقوى بمدينة نويبع، وساحة مسجد الرحمن بمدينة رأس سدر، وساحة مسجد الزهراء بمدينة أبورديس.

حملات نظافة بالمساجد

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مساجد جنوب سيناء حملات نظافة عيد الأضحى

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