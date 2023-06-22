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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تنبؤات سيمبسون تحققت| مسلسل شهير يتنبأ بحادث الغواصة المفقودة.. تفاصيل لن تصدقها

مسلسل شهير يتنبأ
مسلسل شهير يتنبأ بحادث الغواصة المفقودة ..تفاصيل لن تصدقها

كعادته لازال مسلسل عائلة سيمبسون الأمريكي يثير الرعب والجدل  وذلك بين بعض نشطاء مواقع التواصل الأجتماعي  وخاصة بعد قيام  المسلسل بالتنبؤ بعدد من الأحداث العالمية، وذلك قبل سنوات من وقوعه مما أثار العديد من التساؤلات والجدل حول العالم، وذلك حول حقيقة أن أحداث المسلسل تقع بالفعل على أرض الواقع وودهشتهم حول قدرة المسلسل  على التنبؤ بالمستقبل.

مسلسل عائلة سيمبسون 

أما عن  آخر الأحداث التي تنبأ بها مسلسل عائلة سيمبسون الأمريكي هي غزو روسيا لأوكرانيا وعودة الاتحاد السوفييتي السابق.

تعد هناك العديد من  الأحداث التي تنبأ بها مسلسل عائلة سيمبسون، أبرزها أحداث 11 سبتمبر 2001، بالإضافة إلى انهيار الاقتصاد اليوناني، وفساد الفيفا، والتنبؤ بظهور فيروس كورونا وظهور أسماك القرش وذلك في إحدى حلقات موسم عام 1993 قبل حوالي 27 عاما.

الغواصة المفقودة

وقد شهدت الساعات الماضية قيام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتداول ، بعض مقاطع الفيديو لمجموعة صور وذلك من حلقتين للمسلسل، ويظهر فيها أحدها بعض التفاصيل المشابهة لحادث الغواصة المفقودة.

، وتظهر أحداث المسلسل الكارتوني، قيام بطل المسلسل هومر، بالغوص مع شخص ملياردير، وذلك لاعماق المحيط لمشاهدة حطام سفينة تيتانك، ليقعوا في أحداث مرعبة مثل  نقص الأكسجين بالغواصة لتتحطم الغواصة.

مسلسل عائلة سيمبسون مسلسل عائلة سيمبسون الأمريكي الأحداث العالمية أحداث المسلسل

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