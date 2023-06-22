ضبط 40 قطعة سلاح نارى في حملة أمنية بأسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة (مركز شرطة البدارى).

وأسفرت جهودها عن ضبط (40) قطعة سلاح نارى عبارة عن (12 بندقية آلية –13 بندقية خرطوش - 15 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (25 متهم " لعدد 13 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (5) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (5 متهمين "لهم معلومات جنائية") و تنفيذ (302) حكم قضائى متنوع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .