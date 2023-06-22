أمين "التعاون الخليجي" يدين استمرار انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين للقرى الفلسطينية

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين للقرى الفلسطينية وترويع الآمنين.

وأكد البديوي - في بيان اليوم /الخميس/، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" - على ضرورة التحرك الفوري والعاجل لمنع هذه الانتهاكات الإجرامية، محملاً قوات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية كافة ردود الأفعال الناتجة عن هذه الانتهاكات الصارخة.

وجدد دعوته إلى مؤسسات المجتمع الدولي كافة إلى التدخل بقوة وسرعة لإعادة إحياء جهود تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ لتحقيق السلام والاستقرار المنشود في الأراضي الفلسطينية المحتلة.