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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

الجيل يطالب بتوفير الميزانيات المناسبة لمؤسسات مصر الثقافية للقيام بدورها

ناجي الشهابي، رئيس
ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل

أكد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، ضرورة توفير الميزانيات المناسبة لمؤسسات مصر الثقافية حتى تستطيع أن تقوم بدورها ك أهم قوى مصر الناعمة التى تؤثر فى النشء ومختلف الأجيال مصرياً وعربياً. 

وأوضح "الشهابى"، فى كلمته اليوم، أمام لجنة الثقافة فى موضوع المؤسسات الثقافية المصرية، أن الإنتاج الثقافي المصرى فى الستينات والسبعينات والثمانينات كانت أهم القوى الناعمة التى عمقت الدور المصرى فى محيطها العربى وجعل لها القيادة.

وأشار رئيس حزب الجيل إلى أننا نستطيع أن تستعيد هذا الدور المصرى مرة أخرى مؤكداً أننا فى أشد الاحتياج اليه ونحن ندشن لجمهورية جديدة حريصة على قرارها المستقل وسيادتها الحرة مطالباً بالحفاظ على ماسبيرو مشيراً أنها إنتاجه الفنى من مسلسلات. افلام جعل افئدة و قلوب العرب تنبض بحب مصر وتسلم لها بالقيادة.

وشدد «رئيس حزب الجيل» على أن قيمة التلفزيون المصري ومكتبته التى هى ذاكرة الأمة العربية لاتقدر بمال لذلك فإن على الدولة البحث بجدية عن كيفية الحفاظ عليه وتحويل خسائره إلى ارباح

كما دعا ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية وزير الثقافة إلى الاهتمام بقصور الثقافة وتوفير الميزانيات المناسبة له لك يقوم بدور فى إعداد الأجيال الجديدة وإكتشاف المواهب فى المجالات المختلفة. 

كما دعا إلى القيام بالتوثيق التجاري لأعمال البيت الفني للمسرح وطرحها على المنصات الأكثر مشاهدة وايضا مع وسائل التواصل الاجتماعي للوصول لأكبر عدد من الجمهور مع تقليل عدد ليالي العروض المسرحية التي تشهد معظمها عدم الإقبال الجماهيري المتوقع واستبدالها بأليه الاتاحة على المواقع الالكترونية مع زيادة عدد العروض المسرحية التى تقدم أعمالا فنية هادفة وذلك لإستيعاب أكبر عدد من الطاقات الغير مستغلة في حدود الامكانيات المتاحة.

وطالب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل باستخدام الدارسين فى  اكاديمية الفنون و الخريجين بكل معاهدها في مواجهة الفنون العشوائية وذلك من خلال الترويج لانتاجهم الفني من خلال مشاريع التخرج وصولاً للدراسات العليا لافتاً إلى أهمية وضع خطة للترويج لهذا الانتاج عربيا.

وأشار إلى أن الفن المصري ساهم في تشكيل الوجدان العربي ويمتلك القدرة والقواعد القادرة على الترويج لهذا الطرح لتأثيره الكبير منوهاً بتأثير فرقة أم كلثوم التابعة لأكاديمية الفنون وما تحققه من نجاح فني وتجاري ينسب إلى أكاديمية الفنون. 

ناجي الشهابي حزب الجيل الميزانيات مؤسسات مصر الثقافية

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