انتشال جثتين لشقيقين غرقا بالترعة الإبراهيمية في أسيوط

تمكن الأهالي بقرية منقباد من انتشال لجثتين طفلين شقيقين غرقا بالترعة الإبراهيمية وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى علوان تحت تصرف النيابة العامة.



تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بفرق طفلين شقيقين بالترعة الإبراهيمية ناحية قرية منقباد.



إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الإنقاذ النهري وتمكنت القوات بالاشتراك مع الأهالي من انتشال جثة " فاطمة. م. ع" 8 سنوات، وشقيقها " محمد" 4 سنوات، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى علوان، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.