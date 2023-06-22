الليلة.. أبطال وصناع فيلم «شوجر دادي» في ضيافة شريف عامر

يستضيف الإعلامي شريف عامر،الليلة الخميس، أبطال وصناع فيلم "شوجر دادي"، في برنامج "يحدث في مصر"، على قناة "mbc مصر"، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج "يحدث في مصر"، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، برومو لقاء أبطال فيلم شوجر دادي مع شريف عامر.

وعلق قائلا: "انتظروا نجوم شوجر دادي، وكواليس هتعرفها لأول مرة مع شريف عامر في يحدث في مصر غداً 10 مساء على إم بي سي مصر".

يشار إلى أنه يشارك في بطولة فيلم "شوجر دادي"، كلا من النجوم ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي المرغني، تامر هجرس، فرح الزاهد، مي الغيطي، وغيرهم من النجوم، وهذا العمل من والفيلم تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

ليلى علوى تتحدث عن شوجر دادي

وعبرت الفنانة ليلى علوي، عن سعادتها بعد نجاح فيلم "شوجر دادي" في دور العرض، قائلة: "فيلم شوجر دادي مختلف عن ماما حامل، وليس الجزء الثاني منه، والحدوتة ليس لها علاقة بقصة ماما حامل، فـ شوجر دادي حدوتة ومعالجة أخرى، بقصة مخالفة، لكنها معمولة بحرفية" .

وتابعت ليلى علوي، خلال لقاء عبر " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON ، :"مؤمنة دائماً بالأرزاق وأن تقديرات الله تختلف، ومكنتش متوقعة هذا النجاح الباهر، لكن كنت على الأقل مؤمنة أننا بنعمل حاجة لذيذة وسوف تحقق نجاحاً.