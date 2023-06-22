إيهاب عبد الواحد يحصد جائزة أفضل ملحن بحفل توزيع جوائز الميما

حصد الملحن إيهاب عبد الواحد، تكريم خاص كأفضل ملحن في الوطن العربي للعام عن مجمل اعماله هذا العام حيث يعيش "عبد الواحد" حالة من النشاط الفني الفترة الحالية.

وأعرب ايهاب، عن سعادته بهذا التكريم وايضا حرص علي تهنئة اصدقائه المكرمين منهم أحمد سعد والمايسترو هاني فرحات فى حفل توزيع جوائز الميما التى أقيمت مساء أمس الأربعاء

ويعيش ايهاب حالة من النشاط الفني حيث انتهي مؤخرا فريق عمل مسرحيه ‘ لا شاء ابدا كزين’ من العرض على مسرح ال ارينا بالكويت و هي من كتابه الكاتبة الكويتيه هبة مشاري حماده ولاول مرة من الحان الملحن إيهاب عبد الواحد وتعتبر المرة الاولي الذي يتعاون فيها ايهاب عبد الواحد في مسرحية كويتية و توزيع أحمد طارق يحي.

كما ينتظر أيضا إيهاب عبد الواحد عرض فيلمه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم سكر، ويشارك فيه كلا من الفنانة ماجدة زكي والفنانة حلا الترك، محمد ثروت و مجموعه من الأطفال من كل الدول العربية.

وحقق نجاحا كبيرا في أغنية بنت ابويا والتي تصدرت التريند لمدة شهر كامل وأصبحت الأغنية الرسمية في حفلات الزفاف كإهداء من العروسة لوالدها.

ومؤخرا، تعاون إيهاب عبد الواحد مع المطرب أحمد سعد، في إعلان زين العيد، وحقق من خلالها نجاحا كبيرا، حيث تجاوز عدد مشاهدتها على يوتيوب حاجز المليون مشاهدة، هذا بجانب احتوائها على حالة فريدة ومبهجة، لفت من خلالها انتباه الجمهور.

وشارك في إعلان زين في موسم دراما رمضان الماضي وحققت الأغنية نجاحا كبيرا علي مواقع التواصل الاجتماعي.