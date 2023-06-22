عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيهاب عبد الواحد يحصد جائزة أفضل ملحن بحفل توزيع جوائز الميما

ايهاب عبد الواحد
ايهاب عبد الواحد

حصد الملحن إيهاب عبد الواحد، تكريم خاص كأفضل ملحن في الوطن العربي للعام عن مجمل اعماله هذا العام حيث يعيش "عبد الواحد" حالة من النشاط الفني الفترة الحالية. 

 

وأعرب ايهاب، عن سعادته بهذا التكريم وايضا حرص علي تهنئة اصدقائه المكرمين منهم أحمد سعد والمايسترو هاني فرحات فى حفل توزيع جوائز الميما التى أقيمت مساء أمس الأربعاء

 

 ويعيش ايهاب حالة من النشاط الفني حيث انتهي مؤخرا فريق عمل مسرحيه ‘ لا شاء ابدا كزين’ من العرض على مسرح ال ارينا بالكويت و هي من كتابه الكاتبة الكويتيه هبة مشاري حماده ولاول مرة من الحان الملحن إيهاب عبد الواحد وتعتبر المرة الاولي الذي يتعاون فيها ايهاب عبد الواحد في مسرحية كويتية و توزيع أحمد طارق يحي.

 

 كما ينتظر أيضا إيهاب عبد الواحد عرض فيلمه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم سكر، ويشارك فيه كلا من الفنانة ماجدة زكي والفنانة حلا الترك، محمد ثروت و مجموعه من الأطفال من كل الدول العربية.

 

 وحقق نجاحا كبيرا في أغنية بنت ابويا والتي تصدرت التريند لمدة شهر كامل وأصبحت الأغنية الرسمية في حفلات الزفاف كإهداء من العروسة لوالدها.

 

ومؤخرا، تعاون إيهاب عبد الواحد مع المطرب أحمد سعد، في إعلان زين العيد، وحقق من خلالها نجاحا كبيرا، حيث تجاوز عدد مشاهدتها على يوتيوب حاجز المليون مشاهدة، هذا بجانب احتوائها على حالة فريدة ومبهجة، لفت من خلالها انتباه الجمهور.

وشارك في إعلان زين في موسم دراما رمضان الماضي وحققت الأغنية نجاحا كبيرا علي مواقع التواصل الاجتماعي.

 

إيهاب عبد الواحد الملحن ايهاب عبد الواحد أفضل ملحن في الوطن العربي حفل توزيع جوائز الميما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء صرف معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين.. غدا

سِت شِمال | اعتراف صادم من المتهم بإجبار متزوجة على علاقة آثمة

ساعات تفصلهم عن الموت | غواصة البحث عن تيتانيك في طريقها لنهاية مأساوية

قائمة الأهلي أمام الحرس تفضح نوايا كولر| هذا الثلاثي خارج الأحمر نهائيًا

رسميًا.. موعد صرف معاشات يوليو بعد توجيهات الرئيس

مش مسامحة أي حد بيتكلم في عِرضي.. صاحبة الفستان الأزرق تروي مفاجآت لأول مرة|فيديو

يسافر يوم الأحد.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

عاجل.. خفر السواحل الأمريكي يعثر على حطام قرب سفينة تيتانيك

موضوعات متعلقة

عودة الفنانة لبنى عبد العزيز إلى استوديوهات الإذاعة

الليلة.. أبطال وصناع فيلم «شوجر دادي» في ضيافة شريف عامر

أخبار الفن.. كريم عبدالعزيز يتحدث عن تجربة الغناء في بيت الروبي.. أول تعليق من خالد سرحان على ضربه الفنان مصطفى قمر بالبوكس

اكتشافات مصرية أثرية بالفيلم الوثائقى مجهول: الهرم المفقود بمنصة نتفليكس

نشرة الفن.. تفاصيل العملية الجراحية لـ هاني شاكر ونجوم بيت الروبي يحتفلون بالعرض الخاص

سارة نخلة لـ حلا شيحة: فقدتي مصداقيتك ومحتاجة تروحي لدكتور نفسي

وفاة حسن مصطفى كسرت ضهرى وقعدت بالبيت 6 سنوات.. أبرز تصريحات ميمي جمال

أخبار الفن: نجل أصالة يجري عملية جراحية.. وفاة مغني راب على المسرح.. وهدية سعد لمجرد لزوجته

ترشيحاتنا

إجراء عاجل.. أوكرانيا تعلن التعبئة العامة في كييف

التخلي عن الدولار الأمريكي.. الهند توجه ضربة موجعة لـ الأخضر بعملة جديدة

السياحة: استرداد قطعتين أثريتين من فرنسا .. وبروتوكول هندي للبحث والتنقيب بمصر

العثور على حطام إطار الهبوط والغطاء الخلفي لغواصة "تيتانيك" المفقودة

سورة الكهف ليلة الجمعة.. بـ 10 آيات حصن نفسك من الدجال

عالم آثار يطالب بإعلان الأول من يوليو يومًا للتراث المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح لمريض الصدر والربو أثناء أداء مناسك الحج

بعد إصابة البابا تواضروس.. اعرف أعراض وأسباب وعلاج العصب السابع

تحذير.. النظافة الشديدة تصيب الجسم بالأمراض

مقطع فيديو لعملية بيع عملة الأرجنتين بالكيلو يثير جدلا على السوشيال ميديا

فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

كنت جيت بالمايوه.. زلّة لسان شيرين تضعها في مرمى النقد |فيديو جراف

صرف معاشات شهر يوليو في هذا الموعد لجميع المستحقين

مي فاروق تكشف عن فنانة تستحق لقب "صوت مصر"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

اﻟﻤﺰﻳﺪ