والد نيرة أشرف: حق ابنتي عاد جنائيا.. لكن اتنهش في عرضنا كتير

أكد أشرف عبد القادر والد نيرة أشرف، أن حق نيرة رجع جنائي لكن حقها في الكلام اللى اتقال عليها وسمعتها لسه، واحنا اتنهش في عرضنا كتير اوى".

وقال أشرف عبد القادر، خلال لقاء له لبرنامج “ساعة زمن”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مايا الشربيني”، أنه “اتخذنا إجراءات قانونية وواثق في عودة حقوقنا، من كل من ألقى اتهامات على ابنتي”.

وتابع والد نيرة أشرف، أن محمد ونيرة مكانوش اصدقاء، ولكنه منذ عام 2020 بفترة كورونا الجامعات طلبت أبحاثا، ومن خلالها قام محمد بمساعدة ابنتي في الأبحاث الخاصة بها.

الأبحاث

وأشار أشرف عبد القادر إلى أنه بعد انتهاء الأبحاث بدأ محمد يسلك طريقا آخر ورغب في الارتباط بها ورفضت ذلك، ولكنه ترصد لأبنتي وبعدت عنه وعاشت مع اختها في القاهرة.