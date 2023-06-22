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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اندلاع حريق ضخم بمدينة مانيسا في تركيا.. شاهد

صدى البلد

اندلع حريق هائل ،اليوم الخميس، في منشأة لإعادة التدوير في المنطقة الصناعية المنظمة في مدينة مانيسا بتركيا. 


واندلع الحريق في حوالي الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش في القسم المستخدم كمخزن في حديقة منشأة إعادة التدوير الواقعة في المنطقة الصناعية المنظمة  في منطقة يونس امري، بحسب شبكة "سي إن إن ترك".

وانتشر الحريق ، الذي اندلع مع اشتعال المخلفات البلاستيكية والكيميائية في المستودع ، إلى المنشأة بعد فترة، وشوهد الدخان الأسود المتصاعد من المنشأة ، حيث تسمع أصوات الانفجارات من وقت لآخر من عدة نقاط.

وتم إرسال فرقة الإطفاء ومديرية الطوارئ والكوارث في مقاطعة مانيسا ورئاسة مركز تنسيق الأمن والطوارئ والفرق الصحية وطائرة هليكوبتر واحدة لإطفاء الحرائق تابعة للمديرية العامة للغابات إلى المنطقة.

كما شوهد دخان أسود يغطي السماء من وسط المدينة وإزمير.

وتتدخلت أكثر من 20 سيارة إطفاء من بلدية مانيسا متروبوليتان، مع أكثر من 50 سيارة إسعاف  بمشاركة مركبات الإطفاء في مانيسا أوز ومديرية الغابات. 

كما تدعم طائرة هليكوبتر إطفاء الحرائق أيضًا عمل الريح يجعل المعركة ضد النار ، بينما تستمر الحريق مع تأثير الرياح ، تحاول المصانع المحيطة اتخاذ تدابير الالزمة حتى لا تقفز النار عليها.

يتابع حاكم مانيسا يشار دينيز عن كثب الأعمال الإطفاء عن طريق الذهاب إلى المنطقة بعد الحريق.

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