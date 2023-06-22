خبير علاقات دولية: نحتاج 50 مليار دولار سنويا لدعم مشروعات التحول الأخضر بأفريقيا

قال د.أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إن القارة الأفريقية دفعت ثمن ما يحدث من تغيرات مناخية وما يحدث في الأزمة الروسية الأوكرانية وغيرها من الأزمات.



وأضاف "سمير" خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" اليوم الخميس، أنه إذا تم توفير 50 مليار دولار من قبل صندوق النقد الدولي لمشروعات التحول الأخضر في القارة الأفريقية سنويا، فإنه سوف يساعد على التحول الأخضر دون المساس بمعدلات التنمية، أو جهود الدول في تحقيق التنمية.



وتابع خبير العلاقات الدولية: " اتفاقية باريس للمناخ في عام 2015 قالت إن الدول الغنية عليها أن تدفع نحو 100 مليار سنوياً، لكل دول العالم سواء في قارة أفريقيا أو آسيا أو أمريكا اللاتينية، حتى تساعدها على التحول الأخضر والحفاظ على الكوكب، وفي نفس الوقت تحقيق معدلات نمو مستدام تتراوح بين 3.5 حتى 6%".

