السعودية وكوريا الجنوبية تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الطاقة

قالت وكالة واس السعودية، اليوم، إن الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي، التقى في مكتبه بالرياض، وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية ونقهي ريونق.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، ومتابعة سير الأعمال في الموضوعات المشتركة في قطاع الطاقة.

كما ناقش الجانبان التعاون في مجال الهيدروجين النظيف، من خلال مشاركة الشركات الكورية في تطوير مشروعات إنتاج الهيدروجين في المملكة، وتصديره إلى كوريا الجنوبية.

بالإضافة إلى ذلك، ناقش الطرفان أهمية التعاون في مجال البتروكيميائيات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة،وتشجيع مشاركة الشركات من الجانبين في جميع هذه المجالات.