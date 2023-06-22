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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 .. خبر عاجل بشأنها

نتيجة الدبلومات الفنية
نتيجة الدبلومات الفنية 2023

يبحث جميع طلاب الدبلومات الفنية حاليا عن أخبار نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على جميع محركات البحث الموجودة على الانترنت 

حيث ينتظر جميع الطلاب اولياء الامور خبر إعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بفارغ الصبر ، ليتمكنوا من معرفة مصيرهم في نتيجة الدبلومات الفنية 2023

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023

من المقرر أن يعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ، خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 2023 

ويتولى الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، عرض نتيجة الدبلومات الفنية 2023 كاملة على الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إستعدادا لإعلانها للطلاب .

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ترك مهمة اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لكل محافظ في محافظته ، مشددة على أن امتحانات الدبلومات الفنية 2023 لا يعتمدها إلا وزير التربية والتعليم ، أما المحافظين فيتولوا اعتماد نتيجة صفوف النقل والشهادة الإعدادية فقط .

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 .. نسب النجاح

كشفت المؤشرات الأولية لـ نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بجميع الكنترولات ، إرتفاع نسب النجاح في مختلف المواد ، وحصول عددا من الطلاب على الدرجات النهائية 

وتستمر جميع الكنترولات حاليا في اعمال تصحيح ورصد الدرجات والمراجعة ، إستعدادا لتجهي نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في شكلها النهائية لعرضها على وزير التربية والتعليم لإعتمادها وإعلانها 

أوائل الدبلومات الفنية 2023 

وبعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ، من المقرر أن يقوم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، بالاتصال بـ أوائل شهادة الدبلومات الفنية 2023 لتهنئتهم و حثهم على استمرار التفوق و النجاح دائما 

وسوف تحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كالمعتاد ، على تكريم أوائل شهادة الدبلومات الفنية 2023 بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد اعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2023

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وبمناسبة انتظار ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 و أوائل الدبلومات الفنية 2023 ، يذكر أنه في العام الدراسي الماضي ، كان قد بلغ إجمالي عدد أوائل الدبلومات الفنية 29 طالب وطالبة ( 20 طالبه + 9 طلاب) من 13 محافظة تضم محافظات الشرقية، والقليوبية، والجيزة، والإسكندرية، والإسماعيلية، والقاهرة، والبحيرة، وكفر الشيخ، والغربية، والمنوفية، والدقهلية، والوادى الجديد، وبورسعيد .

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 

يتاح رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم بعد اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في الأسبوع الأول من يوليو

 ويمكن لجميع طلاب الدبلومات الفنية واولياء امورهم ترقب ظهور رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://nategafany.emis.gov.eg/  أو الضغط على  https://emis.gov.eg/ ، لمعرفة درجات الطالب الخاصة في كل المواد

وبمجرد الدخول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 يمكن اتباع الخطوات التالية للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 :

  • اضغط على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

 https://nategafany.emis.gov.eg/  -   https://emis.gov.eg/ 

  • اكتب رقم الجلوس بشكل صحيح
  • اضغط على عرض النتيجة

جدير بالذكر أن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لها سمات خاصة حيث تتعدد مسميات الشهادات بها ، وذلك نتيجة تعدد التخصصات ( صناعى – زراعى – تجارى – فندقى)، وجود نظامين للدراسة ( 3 سنوات ، 5 سنوات)، ووجود أكثر من أسلوب الدراسة (دراسة نظامية – دراسة بنظام التعليم المزدوج – دراسة بنظام الإعداد المهنى- دراسة على نظام العمال).

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