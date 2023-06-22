عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تارا عماد تكشف أصعب مشاهدها في فيلم بيت الروبي

تارا عماد
تارا عماد

كشفت الفنانة تارا عماد عن الصعوبات التى واجهتها أثناء تصوير أحدث أفلامها بيت الروبي والذى طرح فى السينمات مساء أمس الأربعاء استعداد لموسم عيد الأضحى.

وقالت تارا فى تصريح خاص لصدى البلد أن فيلم بيت الروبي لا يوجد به أى صعوبات سوى توقيت تصويره قائلة: كنا بنصور فى عز البرد فى طابا وكنا ملتزمين بجدول تصوير وأعتقد أن مشاهد طابا أصعب ما فى الفيلم بسبب توقيتها.
 

وعن عودتها للمسرح مجددا أكدت تارا أنها كانت مشغولة الفترة الماضية بتصوير بيت الروبي وتتمنى عودتها للمسرح إلا أن حتى هذه اللحظة لم تتعاقد على أى مسرحية جديدة.

تارا عماد تحتفل بالعرض الخاص لبيت الروبي
واحتفلت تارا عماد مؤخرا بالعرض الخاص لبيت الروبي داخل إحدي السينمات بمنطقة السادس من أكتوبر وبحضور جميع فريق العمل.

 

 أغنية فيلم بيت الروبي

 

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم بيت الروبي الأغنية الدعائية للفيلم “سمع هس” والتى يقوم بغنائها كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ومحمود العسيلي.

 

الأغنية من كلمات فليبينو وألحان و توزيع أحمد طارق يحيى ومن إخراج بيتر ميمي.

 

تفاصيل فيلم بيتر ميمي
 

فيلم "بيت الروبى" يجمع كريم  عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور اللبنانية وتار عماد ومصطفى أبو سريع ومحمد عبد الرحمن ومن تأليف محمد الدباح وريم القماش ومن إخراج بيتر ميمي.
 

 

إيرادات بيت الروبي 

 

تمكن فيلم بيت الروبي من تصدر شباك التذاكر  المصرية أمس، الأربعاء، في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية. 

حقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 2,093,355 مليون جنيه، ليحصل على المركز الأول بين الأعمال التي يتم عرضها حاليا في السينمات. 

 

 

فيلم "بيت الروبى" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الرابعة في السينما بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك فى بطولته إياد نصار، وأسماء أبو اليزيد، وسارة الشامى، و "من أجل زيكو" الذى شارك فى بطولته منة شلبى، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، إضافة إلى فيلم "شلبى" الذى عرض بداية العام الجديد.

 

 

 

 

 

تارا عماد الفنانة تارا عماد بيت الروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء صرف معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين.. غدا

خسارة كارثية.. بيان عاجل من خفر السواحل الأمريكي بعد العثور على حطام الغواصة

قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم| مصر تبتعد عن 8 منتخبات وتخوض 10 مباريات

سِت شِمال | اعتراف صادم من المتهم بإجبار متزوجة على علاقة آثمة

قائمة الأهلي أمام الحرس تفضح نوايا كولر| هذا الثلاثي خارج الأحمر نهائيًا

بعد تثبيت أسعار الفائدة .. مفاجأة سارة تنتظر الجنيه المصري مقابل الدولار

رسميًا.. موعد صرف معاشات يوليو بعد توجيهات الرئيس

البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية في اجتماع اليوم

موضوعات متعلقة

سيب وأنا سيب.. مسلسل جديد لأحمد السعدني وهنا الزاهد

الدنيا إيه.. ويجز يطرح أحدث أغانيه قبل حفل التجمع الخامس

جعفر العمدة كسر الدنيا.. أمير كرارة يتحدث عن الموسم الرمضاني

احتفالا بعيد الأضحي.. لطيفة في حلقة استثنائية ببرنامج "معكم منى الشاذلي"

الحلقات الأولى من الموسم الثاني.. مينا النجار في موقف صعب بسبب باند ريفو

مهرجان المسرح المصري يكرم سامي عبد الحليم في دورته السادسة عشرة

ظهور التيك توكر الألماني.. تامر حسني يطرح البرومو الدعائى الأول لفيلم تاج

مش هكررها تاني.. كريم عبدالعزيز يتحدث عن تجربة الغناء في بيت الروبي

ترشيحاتنا

كابوس روسي.. جنود الجيش الأوكراني يفجرون مفاجآت صادمة عن الهجوم المضاد

اشتري ياباني .. أسعار تويوتا كورولا موديل 2023 بمصر .. صور

طريقة حشو الممبار بأسرع وقت

انسحب في اللحظات الأخيرة.. عالم يفجر مفاجأة عن غواصة "تيتان" المفقودة| ماذا قال؟

رحلة بلا عودة لقاع المحيط| إعلان مصرع ركاب غواصة البحث عن "تايتنك".. ماذا قالت الشركة وأصدقائهم؟

واعظات الأزهر يختتمن توعية الحجاج بالمطار.. وهذه أبرز الأسئلة والاستفسارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب الدايت.. طرق لتناول الفتة والرقاق وأكلات العيد بدون زيادة في الوزن

أحلى من بعض.. عارضة أزياء ترتدي فستان درة الأحمر وتشعل السوشيال ميديا

النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام تكرّم رئيس هيئة قصور الثقافة|صور

بعد أزمة الغواصة المفقودة.. ماذا سيحدث في جسم ضحاياها قبل الموت

فيديو

قرار جديد حول السبائك وسر تراجع أسعار الذهب في مصر..فيديو

تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

كنت جيت بالمايوه.. زلّة لسان شيرين تضعها في مرمى النقد |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ