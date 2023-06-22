تارا عماد تكشف أصعب مشاهدها في فيلم بيت الروبي

كشفت الفنانة تارا عماد عن الصعوبات التى واجهتها أثناء تصوير أحدث أفلامها بيت الروبي والذى طرح فى السينمات مساء أمس الأربعاء استعداد لموسم عيد الأضحى.



وقالت تارا فى تصريح خاص لصدى البلد أن فيلم بيت الروبي لا يوجد به أى صعوبات سوى توقيت تصويره قائلة: كنا بنصور فى عز البرد فى طابا وكنا ملتزمين بجدول تصوير وأعتقد أن مشاهد طابا أصعب ما فى الفيلم بسبب توقيتها.



وعن عودتها للمسرح مجددا أكدت تارا أنها كانت مشغولة الفترة الماضية بتصوير بيت الروبي وتتمنى عودتها للمسرح إلا أن حتى هذه اللحظة لم تتعاقد على أى مسرحية جديدة.



تارا عماد تحتفل بالعرض الخاص لبيت الروبي

واحتفلت تارا عماد مؤخرا بالعرض الخاص لبيت الروبي داخل إحدي السينمات بمنطقة السادس من أكتوبر وبحضور جميع فريق العمل.





أغنية فيلم بيت الروبي

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم بيت الروبي الأغنية الدعائية للفيلم “سمع هس” والتى يقوم بغنائها كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ومحمود العسيلي.

الأغنية من كلمات فليبينو وألحان و توزيع أحمد طارق يحيى ومن إخراج بيتر ميمي.

تفاصيل فيلم بيتر ميمي



فيلم "بيت الروبى" يجمع كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور اللبنانية وتار عماد ومصطفى أبو سريع ومحمد عبد الرحمن ومن تأليف محمد الدباح وريم القماش ومن إخراج بيتر ميمي.



إيرادات بيت الروبي

تمكن فيلم بيت الروبي من تصدر شباك التذاكر المصرية أمس، الأربعاء، في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية.

حقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 2,093,355 مليون جنيه، ليحصل على المركز الأول بين الأعمال التي يتم عرضها حاليا في السينمات.

فيلم "بيت الروبى" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الرابعة في السينما بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك فى بطولته إياد نصار، وأسماء أبو اليزيد، وسارة الشامى، و "من أجل زيكو" الذى شارك فى بطولته منة شلبى، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، إضافة إلى فيلم "شلبى" الذى عرض بداية العام الجديد.