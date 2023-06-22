أول تعليق من البنتاجون بعد العثور على حطام الغواصة المفقودة ومقتل ركابها

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، باتريك رايدر، اليوم الخميس، إنه من المحزن جدا أن نسمع بيان “أوشن جيت” بشأن مقتل الأفراد الذين كانوا على غواصة الشركة.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال رايدر: “لم أكن أتتبع هذا البيان.. حزين جدا لسماع ذلك”.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن “تركيز وزارة الدفاع سيكون على دعم خفر السواحل وجهودهم لنمضي قدما”.

من جانبه، قال الأدميرال جون موجر، من خفر السواحل الأمريكي، اليوم الخميس، إن البحث عن جثث الركاب وانتشالها سيستمر على الرغم من البيئة الصعبة.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال موجر، “هذه بيئة لا ترحم.. سنواصل العمل ومواصلة البحث في المنطقة هناك، لكن ليس لدي إجابة عن الاحتمالات في هذا الوقت”.

ومنذ قليل، قال الأدميرال جون موجر، من خفر السواحل الأمريكي، إن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتحديد جدول زمني محدد للأحداث في الحالة “المعقدة بشكل لا يصدق” للفشل الكارثي لغواصة تيتان.

وأضاف: “يقوم المسؤولون بالفرز من خلال بيئة تشغيل معقدة بشكل لا يصدق في قاع المحيط، على بعد أكثر من 2 ميل تحت السطح”، مشيرا إلي أن “المركبات التي تعمل عن بعد والتي تبحث في الأرضية “ذات قدرة عالية” وستكشف عن مزيد من المعلومات”.

وقال موجر إن خفر السواحل الأمريكي سيحصل في النهاية على مزيد من المعلومات حول الخطأ الذي حدث في الغواصة، وتقييمهم للاستجابة للطوارئ.

وأشار إلي أن “فرق البحث اكتشفت “خمس قطع رئيسية مختلفة من الحطام” تم تحديدها من غواصة تيتان”.

وقال موجر، إن “مخروط المقدمة، كان أول قطعة تم العثور عليها. بعد ذلك، وجدوا حقل حطام كبير”.

وأضاف أن “هذا كان أول مؤشر على وقوع حادث كارثي”.

وقال: "نواصل رسم خريطة لحقل الحطام.. سنبذل قصارى جهدنا لرسم خريطة كاملة لما يوجد هناك”.