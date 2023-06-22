عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من البنتاجون بعد العثور على حطام الغواصة المفقودة ومقتل ركابها

صدى البلد

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، باتريك رايدر، اليوم الخميس، إنه من المحزن جدا أن نسمع بيان “أوشن جيت” بشأن مقتل الأفراد الذين كانوا على غواصة الشركة.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال رايدر: “لم أكن أتتبع هذا البيان.. حزين جدا لسماع ذلك”.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن “تركيز وزارة الدفاع سيكون على دعم خفر السواحل وجهودهم لنمضي قدما”.

من جانبه، قال الأدميرال جون موجر، من خفر السواحل الأمريكي، اليوم الخميس، إن البحث عن جثث الركاب وانتشالها سيستمر على الرغم من البيئة الصعبة.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال موجر، “هذه بيئة لا ترحم.. سنواصل العمل ومواصلة البحث في المنطقة هناك، لكن ليس لدي إجابة عن الاحتمالات في هذا الوقت”.

ومنذ قليل، قال الأدميرال جون موجر، من خفر السواحل الأمريكي، إن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتحديد جدول زمني محدد للأحداث في الحالة “المعقدة بشكل لا يصدق” للفشل الكارثي لغواصة تيتان.

وأضاف: “يقوم المسؤولون بالفرز من خلال بيئة تشغيل معقدة بشكل لا يصدق في قاع المحيط، على بعد أكثر من 2 ميل تحت السطح”، مشيرا إلي أن “المركبات التي تعمل عن بعد والتي تبحث في الأرضية “ذات قدرة عالية” وستكشف عن مزيد من المعلومات”.

بيان عاجل من خفر السواحل الأمريكي بشأن جثث ركاب الغواصة المفقودة

عاجل.. خفر السواحل الأمريكي يعلن مصرع جميع طاقم الغواصة المفقودة

وقال موجر إن خفر السواحل الأمريكي سيحصل في النهاية على مزيد من المعلومات حول الخطأ الذي حدث في الغواصة، وتقييمهم للاستجابة للطوارئ.

وأشار إلي أن “فرق البحث اكتشفت “خمس قطع رئيسية مختلفة من الحطام” تم تحديدها من غواصة تيتان”.

وقال موجر، إن “مخروط المقدمة، كان أول قطعة تم العثور عليها. بعد ذلك، وجدوا حقل حطام كبير”.

وأضاف أن “هذا كان أول مؤشر على وقوع حادث كارثي”.

وقال: "نواصل رسم خريطة لحقل الحطام.. سنبذل قصارى جهدنا لرسم خريطة كاملة لما يوجد هناك”.

البنتاجون الدفاع الأمريكية خفر السواحل الأمريكي الغواصة المفقودة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم| مصر تبتعد عن 8 منتخبات وتخوض 10 مباريات

تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك

اطلقت ولا لسه آنسة| مفاجأة جديدة في واقعة راقصة الفستان الأزرق| فيديو

فرمان حاسم من كولر .. الأهلي يتمسك بنجم الفريق ويرفض رحيله

رحلة بلا عودة لقاع المحيط| إعلان مصرع ركاب غواصة البحث عن "تايتنك".. ماذا قالت الشركة وأصدقائهم؟

رسالة غامضة من محامي كهربا تثير الجدل

سِت شِمال | اعتراف صادم من المتهم بإجبار متزوجة على علاقة آثمة

مفاجأة..اتحاد الكرة يطالب الكاف بتأجيل الفئة المشاركة في أفريقيا الموسم القادم

موضوعات متعلقة

زلزال قوي يضرب روسيا .. تفاصيل

بيان عاجل من خفر السواحل الأمريكي بشأن جثث ركاب الغواصة المفقودة

خفر السواحل الأمريكي يعلن تفاصيل الحادث الكارثي للغواصة المفقودة

خسارة كارثية.. بيان عاجل من خفر السواحل الأمريكي بعد العثور على حطام الغواصة

الدول العربية تمر بأشد الشهور حرارة .. تفاصيل

نهاية القصة.. الشركة المالكة لغواصة “تيتان” المفقودة تعلن فقدان ركابها

أول رد فعل من بايدن على تورط ابنه في قضية جنائية

السعودية.. إعلان عاجل من وزارة الصحة بشأن موسم الحج

ترشيحاتنا

انهيار تاريخي في سعر الليرة التركية

رئيس جمعية جراحات الجهاز الهضمي يروي مواقف انسانية لخدمة المرضى

سعر مرسيدس GLC 200 AMG موديل 2023 في مصر.. صور

بعثة حج الجمعيات الأهلية تستعد لاستلام مخيمات عرفات

4 كلمات أوصى بها النبي في هذه الأيام داوم عليهم

بوسي : عملت عملية تجميل في مناخيري..وعرفت وفاة أبويا بعدها بيومين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنبأ منذ عام 2006..علاقة صادمة بين مسلسل ذا سيمبسونز والغواصة تيتيان وتيتانك

شائعات الانفصال تطارد محمد فراج وبسنت شوقي| شاهد أحدث إطلالاتهما سويا

رئيس لجنة سلامة الغذاء: ضعوا اللحوم أمام المروحة قبل تخزينها لهذه الأسباب

ثقافة الدقهلية تحتفي بذكرى ميلاد الشاعر نجيب سرور|صور

فيديو

قرار جديد حول السبائك وسر تراجع أسعار الذهب في مصر..فيديو

تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

كنت جيت بالمايوه.. زلّة لسان شيرين تضعها في مرمى النقد |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ