عاجل.. خفر السواحل الأمريكي يعلن مصرع جميع طاقم الغواصة المفقودة

أعلن خفر السواحل الأمريكي، اليوم، مقتل جميع من كانوا داخل الغواصة المفقودة.

وقال خفر السواحل الأمريكي، اليوم الخميس، إن الحطام الذي تم العثور عليه في قاع المحيط يشير لوجود خسارة كارثية.

وكشف الأدميرال جون موجر، ممثل خفر السواحل الأمريكي، في بيان: “عثرت المركبة التي تعمل عن بعد على مخروط ذيل تيتان في قاع المحيط على بعد حوالي 1600 قدم من مقدمة حطاب سفينة تيتانيك وغيرها من الحطام القريب”.

وأضاف أنه “تم تحليل الحطام من قبل الخبراء، وتم إخطار عائلات الركاب”.

وقال موجر: “لا يسعني إلا أن أتخيل كيف كان هذا الأمر بالنسبة لهم وآمل أن يوفر هذا الاكتشاف بعض العزاء خلال هذا الوقت العصيب”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت “أوشن جيت”، الشركة المالكة للغواصة المفقودة “تيتان”، إنها تعتقد أن ركاب غواصة “تيتانيك” المفقودة “فقدوا للأسف”.