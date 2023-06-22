المالية: ميكنة الإجراءات الجمركية..ووقف التعامل مع الشركات غير المسجلة إلكترونيا من أول يوليو

أكدت الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، أنه تمت ميكنة جميع الإجراءات الجمركية لتصبح أكثر عدالة، مضيفة أن المستورد في مصر أصبح لديه قدرة على تحديد السلع التي يتطلبها السوق.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، الذي تقدمه الإعلامية ندى رضا، على شاشة سي بي سي، إن منظومة "نافذة" تتيح المعلومات حول المصدرين والمستوردين، والمعلومات حول كافة السلع وكافة المواصفات، مشددة على أن جميع السلع والمنتجات تستوجب أن تكون بناء على كافة المواصفات والاشتراطات العالمية.

وذكرت أنه بناء على ذلك يمكن تحديد الاحتياجات التي يتطلبها السوق، والموقف من الأزمات المختلفة، والحلول، مشددة على أن منصة «نافذة» الإلكترونية، تسهم في تذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين، وإيضاح ما يتحقق من مزايا للمستثمرين وللاقتصاد أيضًا.

كما أكدت د.منى ناصر مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، أنه اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، لن تتعامل مصلحة الجمارك مع الشركات غير المسجلة بالفاتورة الضريبية الإلكترونية.