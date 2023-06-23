عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| تعديل شروط الالتحاق بمدارس STEM ومنح فرص أكبر للطلاب لضمان التكافؤ.. نتيجة الدبلومات الفنية 2023 .. خبر عاجل بشأنها

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية 

 

خبير: الجامعات المصرية تحرص على توفير أدوات لجذب تعليم الكبار

أكد الدكتور إسلام السعيد، الخبير في تعليم الكبار ومدير مركز تعليم الكبار، أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لمواجهة التحديات المجتمعية على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، وبخاصة في مجال محو الأمية، حيث بدأت جهود مكافحة الأمية في مصر من خلال تكاتف الجهود الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

 

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 .. خبر عاجل بشأنها

يبحث جميع طلاب الدبلومات الفنية حاليا عن أخبار نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على جميع محركات البحث الموجودة على الانترنت 

 

تعديل شروط الالتحاق بمدارس STEM ومنح فرص أكبر للطلاب لضمان التكافؤ

ترأس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة التنفيذية العليا لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، لمناقشة شروط وضوابط الالتحاق بطلاب الصف الثالث الإعدادي بمدارس المتفوقين، وآليات الاختبار، ومدى جاهزية بعض المدارس ودخولها الخدمة في العام الدراسي المقبل 2023/ 2024، واستكمال أعمال الصيانة لبعض المباني التعليمية والإقامة، فضلًا عن العمل على حل أي مشكلة تعوق سير العملية التعليمية بهذه المدارس.

 

 

تعليم الكبار: دمج التكنولوجيا بالتعليم ضرورة لا غنى عنها

أكد الدكتور محمد ناصف، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، أن التكنولوجيا أصبحت جزءا لا يتجزأ من العملية التعليمية، خاصة مع تسارع تأثير التكنولوجيا في التعليم، مشيرا إلى أن التكنولوجيا في التعليم، أحد العناصر الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان التعليم الجيد وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع.

 

انطلاق مؤتمر "حماية الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء" بالمركز القومى للبحوث

عقدت اليوم الخميس المؤسسة المصرية العربية للإستثمار والابتكار والتنمية الصناعية مؤتمرها  تحت عنوان  (حماية الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء ) في القاعة الجديدة بالمركز القومي للبحوث. 

 

رسالة ماجستير تناقش الإصلاح التجميلي لضيق حوض الكلية بجامعة كفر الشيخ| صور

حصل الطبيب محمد عبد العاطي عبد الغني عوض، المعيد بقسم جراحة المسالك البولية والتناسلية بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، على درجة الماجستير ، وجاءت رسالته تحت عنوان «التقييم الوظيفي لعمليات الإصلاح التجميلي لضيق حوض الكلية جراحياً في الأطفال باستخدام دعامات الحالب الداخلية مقارنة باستخدام الدعامات الخارجية».

 

23 يونيو.. فتح باب التقديم للطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية

أعلنت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التقديم غدًا الجمعة الموافق ٢٣ يونيو الجاري، أمام الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بمصر.

 

إطلاق الدورة الثانية من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال بالجامعات والمراكز البحثية المصرية

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إطلاق الدورة الثانية من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال (R2E) بالجامعات والمراكز البحثية المصرية.

اخبار التعليم تعليم الكبار طلاب الدبلومات الفنية نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مدارس المتفوقين Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة..اتحاد الكرة يطالب الكاف بتأجيل الفئة المشاركة في أفريقيا الموسم القادم

رحلة بلا عودة لقاع المحيط| إعلان مصرع ركاب غواصة البحث عن "تايتنك".. ماذا قالت الشركة وأصدقائهم؟

تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك

قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم| مصر تبتعد عن 8 منتخبات وتخوض 10 مباريات

خسارة كارثية.. بيان عاجل من خفر السواحل الأمريكي بعد العثور على حطام الغواصة

سِت شِمال | اعتراف صادم من المتهم بإجبار متزوجة على علاقة آثمة

قائمة الأهلي أمام الحرس تفضح نوايا كولر| هذا الثلاثي خارج الأحمر نهائيًا

رسميًا.. موعد صرف معاشات يوليو بعد توجيهات الرئيس

ترشيحاتنا

تعليق صادم من عامر حسين بشأن معاقبة زيزو ودونجا بعد احتفالهم

بوسي: عرفت بوفاة أبويا بعدها بيومين.. كنت تعبانة ومش حاسة بالذنب

مصطفى بكري يكشف تفاصيل مغادرة شيخ الأزهر حفل تنصيب مرسي.. فيديو

وسط تفاعل الجمهور.. هبة طوجي تبدع في تقليد شاكيرا على الهواء (فيديو)

أمريكا تؤجل محادثات السودان لعدم تحقيقها النجاح المطلوب

السجن المشدد عقوبة كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا في محاضر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثقافة الدقهلية تحتفي بذكرى ميلاد الشاعر نجيب سرور|صور

طريقة حشو الممبار بأسرع وقت

لأصحاب الدايت.. طرق لتناول الفتة والرقاق وأكلات العيد بدون زيادة في الوزن

أحلى من بعض.. عارضة أزياء ترتدي فستان درة الأحمر وتشعل السوشيال ميديا

فيديو

قرار جديد حول السبائك وسر تراجع أسعار الذهب في مصر..فيديو

تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

كنت جيت بالمايوه.. زلّة لسان شيرين تضعها في مرمى النقد |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ