أخبار التعليم| تعديل شروط الالتحاق بمدارس STEM ومنح فرص أكبر للطلاب لضمان التكافؤ.. نتيجة الدبلومات الفنية 2023 .. خبر عاجل بشأنها

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

خبير: الجامعات المصرية تحرص على توفير أدوات لجذب تعليم الكبار

أكد الدكتور إسلام السعيد، الخبير في تعليم الكبار ومدير مركز تعليم الكبار، أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لمواجهة التحديات المجتمعية على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، وبخاصة في مجال محو الأمية، حيث بدأت جهود مكافحة الأمية في مصر من خلال تكاتف الجهود الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 .. خبر عاجل بشأنها

يبحث جميع طلاب الدبلومات الفنية حاليا عن أخبار نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على جميع محركات البحث الموجودة على الانترنت

تعديل شروط الالتحاق بمدارس STEM ومنح فرص أكبر للطلاب لضمان التكافؤ

ترأس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة التنفيذية العليا لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، لمناقشة شروط وضوابط الالتحاق بطلاب الصف الثالث الإعدادي بمدارس المتفوقين، وآليات الاختبار، ومدى جاهزية بعض المدارس ودخولها الخدمة في العام الدراسي المقبل 2023/ 2024، واستكمال أعمال الصيانة لبعض المباني التعليمية والإقامة، فضلًا عن العمل على حل أي مشكلة تعوق سير العملية التعليمية بهذه المدارس.

تعليم الكبار: دمج التكنولوجيا بالتعليم ضرورة لا غنى عنها

أكد الدكتور محمد ناصف، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، أن التكنولوجيا أصبحت جزءا لا يتجزأ من العملية التعليمية، خاصة مع تسارع تأثير التكنولوجيا في التعليم، مشيرا إلى أن التكنولوجيا في التعليم، أحد العناصر الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان التعليم الجيد وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع.

انطلاق مؤتمر "حماية الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء" بالمركز القومى للبحوث

عقدت اليوم الخميس المؤسسة المصرية العربية للإستثمار والابتكار والتنمية الصناعية مؤتمرها تحت عنوان (حماية الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء ) في القاعة الجديدة بالمركز القومي للبحوث.

رسالة ماجستير تناقش الإصلاح التجميلي لضيق حوض الكلية بجامعة كفر الشيخ| صور

حصل الطبيب محمد عبد العاطي عبد الغني عوض، المعيد بقسم جراحة المسالك البولية والتناسلية بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، على درجة الماجستير ، وجاءت رسالته تحت عنوان «التقييم الوظيفي لعمليات الإصلاح التجميلي لضيق حوض الكلية جراحياً في الأطفال باستخدام دعامات الحالب الداخلية مقارنة باستخدام الدعامات الخارجية».

23 يونيو.. فتح باب التقديم للطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية

أعلنت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التقديم غدًا الجمعة الموافق ٢٣ يونيو الجاري، أمام الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بمصر.

إطلاق الدورة الثانية من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال بالجامعات والمراكز البحثية المصرية

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إطلاق الدورة الثانية من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال (R2E) بالجامعات والمراكز البحثية المصرية.