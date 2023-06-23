هشام حنفي : الزمالك يصارع الأهلي على ضم بشكتاش التركي

كشف هشام حنفى نجم الأهلي السابق، عن تلقي الكونغولي جاكسون موليكا، عرضًا من تمهيدًا للرحيل عن فريق بشكتاش، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وكتب هشام حنفى عبر حسابه علي فيسبوك "وكيل موليكا، لاعب بشكتاش، الزمالك قدم عرضا لاستعارة موليكا لمدة موسم، وتم رفضه من قبل نادي بشكتاش خاصة وان رغبته بيعه بشكل نهائي والاستفادة ماديا"

الأهلي يرغب في ضم موليكا

وأشار إلى أن الأهلي يهتم بشدة بالحصول على خدمات موليكا وقدموا عرض بشأن ضمه على سبيل الإعارة ولكن لا يتضح تفاصيله بعد.

وأتم أن إدارة بشكتاش تتوقع الحصول على 4.5 مليون يورو نظير بيع موليكا لأي من الفريقين.