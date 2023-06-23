تامر هجرس : بيومي فؤاد كان بيضحكي جدا في كواليس شوجر دادي

‏قال الفنان تامر هجرس أنه كان سعيد جدا في فيلم شوجر دادي وسعيد بالعمل مع ليلى علوي وأنها ممثلة موهوبة جدا وكبيرة.

وتابع تامر هجرس خلال لقائها ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "mbc mar"، أن العمل مع بيومي فؤاد أمر كبير لأنه يحبه جدا قائلا: "بيومي كان بيضحكي جدا في كواليس الفيلم"، ورد الفنان بيومي فؤاد: "كنت بدعي يارب الصحة ونص روقانك يا تامر يا هجرس".

غياب عن السينما 5 سنوات

وأضاف تامر هجرس كان شرف كبير العمل في فيلم شوجر دادي وهذه أول مرة يعود إلى السينما منذ 5 سنوات و أنه لا يقلق من فترة الغياب الكبيرة عن السينما.