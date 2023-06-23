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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر هجرس : بيومي فؤاد كان بيضحكي جدا في كواليس شوجر دادي

الفنان تامر هجرس
الفنان تامر هجرس

‏قال الفنان تامر هجرس أنه كان سعيد جدا في فيلم شوجر دادي وسعيد بالعمل مع ليلى علوي وأنها ممثلة موهوبة جدا وكبيرة.

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وتابع تامر هجرس خلال لقائها ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "mbc mar"، أن العمل مع بيومي فؤاد أمر كبير لأنه يحبه جدا قائلا: "بيومي كان بيضحكي جدا في كواليس الفيلم"، ورد الفنان بيومي فؤاد: "كنت بدعي يارب الصحة ونص روقانك يا تامر يا هجرس".

 

غياب عن السينما 5 سنوات

 

وأضاف تامر هجرس كان شرف كبير العمل في فيلم شوجر دادي وهذه أول مرة يعود إلى السينما منذ 5 سنوات و أنه لا يقلق من فترة الغياب الكبيرة عن السينما.

تامر هجرس شوجر دادي ليلى علوي شريف عامر بيومي فؤاد

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