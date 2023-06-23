فرمان حاسم من كولر .. الأهلي يتمسك بنجم الفريق ويرفض رحيله

كشف فرج عامر رئيس نادى سموحة، موقف النادي الأهلي من العروض المقدمة للاعب خالد عبد الفتاح.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك "مارسيل كولر متمسك بلاعب الأهلي خالد عبد الفتاح".

ويواصل لاعبو المارد الأحمر أداء التدريبات الجماعية استعدادًا لخوض مواجهة نظيره نادي منتخب السويس في إطار منافسات بطولة كأس مصر في نسختها الحالية.

ويلتقي النادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، يوم الأحد المقبل 25 من شهر يونيو الحالي، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة مباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.