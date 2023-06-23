خالد الغندور يوجه رسالة لجماهير الأهلي لهذا السبب

وجه الإعلامي الرياضي خالد الغندور نجم الزمالك السابق رسالة نارية إلى جماهير النادي الأهلي.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على فيسبوك "ركزوا على ناديكم بس .. وبلاش اسم الزمالك في كل موقف".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري.

ترتيب الدوري

وستنطلق مباراة الزمالك وفاركو اليوم في تمام الساعة 9:30 ويسعى الزمالك لحصد بطولة كأس مصر هذا الموسم، لتعويض خروجه من دوري أبطال إفريقيا وتراجعه في جدول ترتيب الدوري، حيث تطمح جماهير الفارس الأبيض في تحقيق بطولة هذا الموسم.