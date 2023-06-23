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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معوض: لا أؤيد فكرة إعارة كريستو وقندوسي.. وشريف يفتقد الثقة مع الأهلي

صدى البلد

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي حسم الفوز مبكرا أمام حرس الحدود بعدما سجل هدفا في الدقائق الأولى، مشيرا إلى أن لاعبي الفريق الأحمر ظهروا في حالة تركيز جيدة رغم نشوة التتويج مؤخرا بدوري أبطال إفريقيا.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي عندما يواصل سلسلة انتصاراته، فأي لاعب يشارك سيظهر بشكل جيد، ولو شارك كريم الدبيس أساسيا بدلا من علي معلول كانت الأمور ستكون جيدة، المباراة كانت فرصة لإعادة بعض اللاعبين لمستواهم مثل عبدالقادر وطاهر، خصوصا بعدما ابتعد الثنائي لحساب الشحات وبيرسي تاو".

وأضاف: "هناك لاعبين كثيرين خرجوا على سبيل الاعارة من النادي الأهلي، وعدد كبير منهم لم يقدم المستوى المطلوب، لكن أرى أن التدريب مع الأهلي وخوض مباريات ودية قد تكون أفضل للاعبين من الانضمام لفرق آخرى".

وأكمل: "لابد من ضمان فكرة المشاركة لأي لاعب شاب يخرج من الأهلي، بغض النظر عن الجانب المالي، وأنا ضد فكرة خروج قندوسي وكريستو من الأهلي على سبيل الاعارة كما يتردد.. هناك لاعبين خرجت لفرق دفاعية تلعب على المرتدات، وعندما تعود إلى الأهلي لا يتحقق الاستفادة منها".

وأكمل: "بيرسي تاو والشحات من أسباب فوز الأهلي بدوري الأبطال، بسبب قدراتهم على صناعة وتسجيل الأهداف، وهو الأمر الذي ينقص طاهر محمد طاهر، وتسبب في جلوسه بديلا لعدم فاعليته الهجومية".

وأشاد معوض بقدرات أفشة، وقال: "استغل المساحات أمام الحدود، وتحرك بشكل جيد في اللقاء من اجل استلام الكرة والتمرير لزملائه وتوصيلهم للمرمى، وتحرك يمينا ويسارا بشكل جيد، هذه المباراة اعادت له جزء من الثقة، مباراة اليوم كانت ايجابياته كثيرة، ولعب برتم سريع مع زملائه ولذلك ظهر بمستوى جيد".

وأتم: "محمد شريف لاعب جيد، ولكنه يفتقد الثقة في الوقت الحالي".

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