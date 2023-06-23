الرئيس السيسي يصل لـ قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد في فرنسا

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد في فرنسا.



ويشارك الرئيس السيسي اليوم الجمعة، في الجلسة الختامية لـ قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد في فرنسا، حيث تستعرض هذه الجلسة مجمل المحاور التي تم مناقشتها أثناء فعاليات القمة، بجانب إجراء مناقشات ولقاءات ثنائية بين الرئيس السيسي وعددًا من رؤساء الدول، وأفادت بذلك فضائية إكسترا نيوز خلال نبأ عاجل لها منذ قليل.



وتسعى قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بشكل أساسي إلى إرساء أرضية لنظام ماليّ جديد، يكون أكثر عدلا وأكثر تضامنا، لمواجهة التحدياتِ العالمية المشتركة.