لو بتدخل الحمام كتير.. علامة تدل على إصابتك بمرض خطير

يشعر الكثير من الأشخاص دخول الحمام بشكل متكرر، وقد يرتبط هذا الأمر بحدوث أمراض عديدة، وقد تختلف الأسباب المؤدية لتكرار الحاجة للتبول من إنسان لآخر ومع تكرار التبول قد تتباين خطورتها، فقد يكون شرب كثير من السوائل هو المتسبب في ذلك أو ربما أمراض الكلى ،فهناك من يشعر بالحاجة للذهاب لبيت الخلاء أكثر من الآخرين، لكن هل تستدعي كثرة التبول القلق؟



قد يكون طبيعيا أيضا، فكيف يمكن تفريق الأمر، ومتى يستلزم التوجه لزيارة الطبيب؟ ووفقاً لموقع"psychologistworld"

نوضح أهم أسباب كثرة التبول وهل هو أمر طبيعي أم لا

أهم أسباب كثرة التبول:

داء السكري:

يعد التبول المتكرر مع وجود كمية كبيرة وغير طبيعية من البول من الأعراض المبكرة لمرض السكري من النوع الأول والثاني، إذ يحاول الجسم التخلص من الجلوكوز غير المستخدم عن طريق البول.

التهابات المسالك البولية:

العديد من الناس يشكو من كثرة الذهاب إلى الحمام، حتى لو شرب القليل من الماء أو السوائل الأخرى ،هنا ينصح الخبراء بالذهاب إلى الطبيب، فقد تكون التهابات في المسالك البولية أو التهاب المثانة هي السبب، ويمكن ملاحظة هذا الأمر والتأكد من ذلك بوجود حرقة أو ألم لدى التبول، وهو ما قد يستلزم علاجًا بالمضادات الحيوية للتخلص من ذلك.

التهاب المثانة:

تتميز هذه الحالة مجهولة السبب بالشعور بألم في المثانة ومنطقة الحوض، وتشمل الأعراض في كثير من الأحيان الحاجة المتكررة للتبول.

البروستاتا:

تنذر كثرة التبول عند الرجال بتضخم البروستاتا، لأن هذه الغدة عندما يزداد حجمها عن الطبيعي، تبدأ في الضغط على مجرى البول، مما يجعل جدار المثانة عصبيًا، حيث تبدأ في الانقباض بمجرد أن تحتوي كمية صغيرة من السوائل.

أدوية ارتفاع ضغط الدم:

عادةً ما يعاني الرجال المصابون بارتفاع ضغط الدم من كثرة التبول، ويرجع السبب إلى الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب، مثل مدرات البول، حيث تحفز الجسم على طرد السوائل والأملاح الزائدة

الحمل:

قد تكون هرمونات الحمل وزيادة سوائل الجسم من أسباب زيادة كمية البول طوال فترة الحمل، عندما ينمو الطفل في بطن أمه، فإنه يأخذ مساحة أكبر ويدفع المثانة، ما يجعلك ترغبين في الذهاب للحمام بشكل متكرر، كما تتسبب العوامل التالية في كثرة التبول في فترات الحمل المختلفة.