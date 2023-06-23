عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الوزراء الصيني: النمو الاقتصادي لدينا وصل 4.5% خلال الربع الأول بالعام

رئيس الوزراء الصيني
رئيس الوزراء الصيني

قال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، إنّ حكومة بلاده تولي اهتماما كبيرا بالتطور العالمي والحوكمة العالمية، مشيرًا إلى أن الرئيس الصيني اقترح في السنوات الأخيرة مبادرة التطور العالمي، ومبادرة الأمن العالمي، بالإضافة إلى مبادرة الثقافة والحضارات العالمية، حيث تم الترحيب بها من قبل المجتمع الدولي.

 

وأضاف تشيانغ، في كلمته بالجلسة الختامية في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس،:  ولقد ضخت الصين أموالا كثيرة في الاقتصاد العالمي، وفي العقود الأخيرة ومن خلال سياسة مستقرة شاركنا بأكثر من 30% من النمو العالمي".

وتابع رئيس الوزراء الصيني: "خلال هذا العام، أظهر اقتصادنا تحسنا كبيرا، بالإضافة إلى نمو في إجمالي الناتح المحلي الذي وصل إلى 4.5% خلال الربع الأول من العام، وهذا الرقم من بين الأعلى على مستوى العالم، ولاسيما مقارنة بالاقتصاديات الكبرى".

وأشار، إلى أن بلاده تتمتع بقوة كبيرة ولاسيما في الأسواق الكبيرة والضخمة، بالإضافة إلى الأنظمة التي تطبقها، حيث أضحت تعمل بمبادئ أقوى من ذلك، كما ان التطور الصيني لا يسبب تهديدا كبيرا، بل يجب أن يمثل فرصة كبيرة للإصلاح.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قوية لـ الذهب.. الأصفر بطريقه لتكبد خسارة أسبوعية مع تقييم المستثمرين لمسار الفائدة

التجار رفعوها 18 جنيه مرة واحدة | مفاجأة غير متوقعة في أسعار السجائر

خسائر جديدة تضرب سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي| وعيار21 الآن مفاجأة

الجنيه راجع تاني|مفاجأة بسعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي

الحبس 5 سنوات للجزارين وبائعي اللحوم في عيد الأضحى بهذه الحالة

أخبار الرياضة ... نجم الأهلي يوقع للزمالك ... كهربا مهدد بالإيقاف مجددا... نبأ سار بشأن عودة بن شرقي للزمالك

فرمان حاسم من كولر .. الأهلي يتمسك بنجم الفريق ويرفض رحيله

قمة الأهلي الأبرز.. 4 مواجهات نارية متبقية تنتظر الزمالك في الدوري

ترشيحاتنا

كل يوم نتقدم.. أوكرانيا تكشف أخر تطورات الهجوم المضاد

من سيخلف نتنياهو في قيادةِ حزب الليكود؟.. أبرز 10 شخصيات بـ إسرائيل

وفاة اللواء محمود خلف

خلال قمة باريس.. المستشار الألماني يدعو لتكاتف عالمي في مكافحة التغير المناخي

غرامة 5 آلاف جنيه.. حظر نقل وحفظ جلود الأضاحي بدون تصريح بالجيزة

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة الأولى من ذي الحجة بالحرمين الشريفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غريب وخطير.. صورة لـ كوبري في أستراليا تثير جدلا

إنسان نياندرتال.. تفاصيل اكتشاف نقوش عمرها 57 ألف سنة في فرنسا

تصرف سائق نقل مصري أمام سيارة تحترق يثير الإعجاب | تفاصيل

قبل 9 أشهر .. قصة شخص تنبأ بمأساة غواصة تيتان قرب تيتانيك

فيديو

بالأسماء.. صفقات الزمالك صيف 2023| فيديو جراف

قرار جديد حول السبائك وسر تراجع أسعار الذهب في مصر..فيديو

تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ