ماكرون: التعاون مع البنك الدولي لتمويل المشروعات الخاصة بالمناخ

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه يطالب بتسريع هيكلة الديون، ويكون هناك تمويل لـ المشروعات الخاصة بالمناخ، وندعو لـ التنسيق بين الدول.

وأضاف ماكرون، في كلمته بالجلسة الختامية في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس،: أنه تم الحديث مع جميع بنوك التنمية لمعرفة التعاون.

وأوضح أنه سيتم التعاون مع البنك الدولي، ومجموعة العشرين، وأن بلاده ستعمل على مكافحة الفقر، ومواجهة التغيرات المناخية.

وأشار إلى أنه سيتم التعاون مع البنك الدولي، من أجل تمويل المشروعات الخاصة بالمناخ، وسيكون هناك مجموعة من الاجتماعات، وسيكون هناك صندوق لتمويل مشروعات تغير المناخ.

وتابع أنه سيتم التوجه لـ مجموعة من الدول، وسيتم تطوير آلية العمل من أجل الاستفادة من المواد الخام التى يتم استخراجها، ويكون هناك فرص عمل.