عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خطيب الجامع الأزهر: خير يوم عرفة يعود على الكون كله ليس الحجيج فقط

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

قال الدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد لشئون الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، إن من رحمة الله تعالى على هذه الأمة ، أن عدد لها مواسم الطاعات، التي ترفع فيها الدرجات وتستر فيها العيوب والزلات وتغفر فيها الذنوب والسيئات.

 

وأضاف الهواري، في خطبة الجمع ، من الجامع الأزهر، أن مواسم الطاعات والبركات، هو يوم عرفة ، فهو يوم مشهود، ويوم من أيام الله المجيدة.

وأشار إلى أن الله تعالى تفضل على أهل عرفة برفعة الدرجات والحسنات ومغفرة السيئات وقضاء الحاجات، ومن أسرار يوم عرفة ، هو أن خيره ينصرف إلى من وقف فيه ومن لم يقف، فهو خير للأمة كلها.

 

وتابع: يحمل هذا اليوم الكريم من الرسائل والمعاني ما يوجب التأمل، وأول هذه الرسائل ، أنه يوم تجديد العهد لله واستجابة للفطرة ، ألم يقل الله (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ).

 

وأشار إلى أن الكون بمكوناته ليشهد أن لا إله إلا الله ، ويقر لله بالعبودية ، فيقول الله (وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ).


ومن رسائل يوم عرفة ، أنه يوم كمال الدين وكمال النعمة ، وهو يوم رضى الله تعالى فيه الإسلام للبشرية دينا ، ألم يقل الله (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا).

وذكر أن اليهود حسدتنا في يوم عرفة ، لما ورد "أن رجلا من اليهود قال لسيدنا عمر بن الخطاب ، آية في كتابكم تقرأونها لو علينا نزلت معشر اليهود، لاتخذنا هذا اليوم عيدا، فقال عمر ، أي آية ؟ فقال الرجل (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) قال عمر ، إني لأعرف هذه الآية ومتى نزلت وعلى من نزلت ، فهي نزلت على رسول الله ، وهو واقف بعرفة يوم جمعة".

 

الجامع الازهر يوم عرفة أيام الله خطبة الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شكوى فتوح "فنكوش"| حقيقة انضمام اللاعب للأهلي.. والزمالك يصعد ضد القلعة الحمراء

التجار رفعوها 18 جنيه مرة واحدة | مفاجأة غير متوقعة في أسعار السجائر

خسائر جديدة تضرب سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي| وعيار21 الآن مفاجأة

الفنان محمد السعدني يعلن وفاة والدته

الجنيه راجع تاني|مفاجأة بسعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي

وفاة اللواء محمود خلف

خلال 48 ساعة| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

أخبار الرياضة ... نجم الأهلي يوقع للزمالك ... كهربا مهدد بالإيقاف مجددا... نبأ سار بشأن عودة بن شرقي للزمالك

ترشيحاتنا

رئيس جامعة حلوان: نستهدف زيادة أعداد الوافدين وجذبهم من جميع دول العالم

سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 23-6-2023

أول تعليق من الكرملين على تصريحات ماكرون بشأن زعزعة موسكو لاستقرار إفريقيا

خطيب المسجد الحرام: ذكرى إمام الحنفاء تتجدد ببيت الله الحرام ومشاعره المباركة

قنبلة الموسم.. محمد صلاح على رادار الهلال السعودي

خطيب الجامع الأزهر: خير يوم عرفة يعود على الكون كله ليس الحجيج فقط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو مروع| مطرب يرمي نفسه على الجمهور.. هل هو سام سميث؟

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني

أمريكي يحرق موظفًا في كشك بنزينة والشرطة تحقق| ما القصة

غريب وخطير.. صورة لـ كوبري في أستراليا تثير جدلا

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني

بالأسماء.. صفقات الزمالك صيف 2023| فيديو جراف

قرار جديد حول السبائك وسر تراجع أسعار الذهب في مصر..فيديو

تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ