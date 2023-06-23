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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس زامبيا: الفقر يفاقم أزمة المناخ.. ويؤثر على إجراءات الحد من آثارها

صدى البلد

قال هاكيندي هيتشيليما رئيس جمهورية زامبيا، إنّ العالم يجب أن يكافح الفساد، فعندما يتم تنفيذ إصلاحات، فإنه يتم مواجهة الفساد والفاسدين.

وأضاف هيتشيليما خلال كلمته في الجلسة الحوارية في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، ونقلتها قناة القاهرة الإخبارية: "يجب ان نتحدث مع مجتمعاتنا في هذا الإطار، لأنهم سوف يواجهون معاناة، ولكن عندما يقتنعون فإنهم سيدعموننا".

وتابع: "الفقر وتغير المناخ مرتبطان، وحتى قبل الحديث عن المزيد من التمويل يجب أن نساعد الدول على النمو، لأن الدول عندما لا تنمو اقتصاديا، لا تستطيع أن تتوقع من شخص فقير ان يقبل عبئا إضافيا، هذا أمر ضروري استيعابي لتحقيق التنمية، والفقر في الواقع يفاقم أزمة المناخ وإجراءات الحد من آثاره، وهذا واضح للغاية".  

وأوضح، أن تغير المناخ فرض التزامات جديدة على الأفقر، إذ إن تغير المناخ جعل موسم هطول الأمطار الواحد ينخفض معدل إنتاجه من المحاصيل لأنه ربما يأتي موسم جفاف وموسم آخر يأتي فيضانات، وهو ليس لديه أي فرصة لتغيير طريقته او أسلوبه.
 

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