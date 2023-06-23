عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الظهور الأول لـ ميرهان حسين بعد عودتها من الاعتزال.. تفاصيل

ميريهان حسين وياسمين
ميريهان حسين وياسمين عز

تحل مساء اليوم الفنانة ميرهان حسين ضيفة على الإعلامية ياسمين عز فى حلقة جديدة من حلقات برنامجها كلام الناس المذاع عبر فضائية mbc مصر.

ويعتبر هذا الظهور هو الأول لميريهان حسين بعد عودتها من الاعتزال وهو محور حديثها فى حلقة اليوم عن السبب الذى جعلها تعتزل لمدة أسبوعان ثم تعود عن قرارها.

 

 ميرهان حسين تتراجع عن الاعتزال

 

وتراجعت ميرهان عن الاعتزال من بعد أسبوعين من اتخاذ القرار  من خلال ستورى عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.

 

ونشرت ميرهان حسين عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام مقطع فيديو وجهت من خلاله رسالة لجمهورها قائلة: "أولا وحشتوني جدا، وآسفة بجد إني اختفيت عنكم الفترة دي، بس أنا اختفيت عنكم علشان كنت عايزة أرجع لكم أحسن من الأول، وكنت محتاجة فترة أبقى فيها أحسد".
 

رسالة ميرهان حسين  بعد تراجعها عن الاعتزال

ووجهت الفنانة ميرهان حسين ، رسالة لمتابعهيا بعد تراجعها عن اعتزال الفن عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وكتبت ميرهان: "ابعد عني خبث القريب والغربب وصاحب السوء وذو الوجهين.. اللهم اكفيني شر خلقك".

 

نص اعتزال ميرهان حسين

 

كانت ميرهان حسين أعلنت خبر اعتزالها الفن بداية الشهر الجارى برسالة طويلة على حسابها الشخصي قالت فيا:"اجازة مفتوحة من الـ سوشيال ميديا والمكالمات والالتزامات والمجاملات والتواجد من أجل الاخرين مش هكون موجودة ولا عايزة حاجة من حد ولا حد يعوز مني حاجة واللي زمان أنا عيشته لغيري أنا دلوقتي هعيشه لنفسي".

واستكملت "لا عايزة تقدير لا في شغل ولا في حياة ولا صحاب ولا حبايب ولا معارف ولا حاجة تستاهل ولا حد يستاهل اللي بيحبوني شكراً وكتر خيركم واللي مابيحبونيش شيلوني من حساباتكم لحد ماقدر أواجه الحياة الظالمة دي تاني سلام".

وأنهت تعليقها "تعبت وأشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتي ولم اعتد البقاء في مكان ومع أشخاص لا تقدرني تعبت لذلك اعتزل".

الفنانة ميريهان حسين ياسمين عز الاعلامية ياسمين عز ميريهان حسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائيًا .. الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى سموحة

تطوّر مثير في حقيقة طلاق محمد فراج وبسنت شوقي

خسائر جديدة تضرب سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي| وعيار21 الآن مفاجأة

التجار رفعوها 18 جنيه مرة واحدة | مفاجأة غير متوقعة في أسعار السجائر

شكوى فتوح "فنكوش"| حقيقة انضمام اللاعب للأهلي.. والزمالك يصعد ضد القلعة الحمراء

الجنيه راجع تاني|مفاجأة بسعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي

وفاة والدة محمد السعدني

للقطاع الحكومي والخاص.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 في مصر

موضوعات متعلقة

زوجة أحمد سعد تكشف عن حملها الثاني بجلسة تصوير جريئة

نشرة الفن.. وفاة والد الفنانة أروى جودة وتشييع جنازته ظهر اليوم.. وشائعات الانفصال تطارد محمد فراج وبسنت شوقي

شائعات الانفصال تطارد محمد فراج وبسنت شوقي| شاهد أحدث إطلالاتهما سويا

طارق الشناوي يعلن أسماء مديري مهرجان الجونة فى دورته السادسة وموعد افتتاحه

يا أبو مخ ألماظ.. رمضان يرد على أمير كرارة بعد إشادته بجعفر العمدة

بعد اعتزال الفن.. خالد الفايد يبحث عن عمل: مش هغني تاني لو فيها موتي

إيهاب عبد الواحد يحصد جائزة أفضل ملحن بحفل توزيع جوائز الميما

940 فعالية فنية وثقافية للأوبرا في الموسم 2022 - 2023

ترشيحاتنا

بيب جوارديولا يصل إلى مصر .. اعرف سر الزيارة

الرئيس السيسي يصارح قادة أوروبا: أين تمويل الـ 100 مليار دولار لمواجهة تغيرات المناخ؟!.. و27 ألف إفريقي غرقوا خلال الهجرة غير الشرعية

البحوث الإسلامية يبدأ المقابلات الشخصية لاختيار مبعوثي الأزهر لدول العالم

واعظ بالأزهر : يوم عرفة أكثر ساعات العتق من النار

بسبب عرض خليجي مغرٍ | الأهلي يوافق على رحيل جوكر الفريق

سنن العشر الأوائل من ذي الحجة.. اغتنم 14 عملا صالحا يدخلك الجنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حجارة بالثوم والفلفل.. نوع طعام صيني يثير الدهشة| كيف يعدونه؟

الترطيب والتقشير أبرزها.. تعلمي الاهتمام بالشفاه في 4 خطوات

جدل حول تأجيل معرض الشعراوي بالأوبرا.. اعرف الأسباب والتفاصيل|صور

تزامنًا مع عيد الأضحى.. تراجع أسعار اللحوم بالأسواق.. تفاصيل

فيديو

ماذا حدث لضحايا الغواصة تايتن قبل وفاتهم بساعات؟.. تفاصيل صعبة

ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي ؟ مفاجأة

وزنها 180 كيلو ومريضة قلب.. الحاجة ابتسام تستغيث: الحقوني قبل ما أموت |فيديو جراف

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ