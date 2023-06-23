الظهور الأول لـ ميرهان حسين بعد عودتها من الاعتزال.. تفاصيل

تحل مساء اليوم الفنانة ميرهان حسين ضيفة على الإعلامية ياسمين عز فى حلقة جديدة من حلقات برنامجها كلام الناس المذاع عبر فضائية mbc مصر.



ويعتبر هذا الظهور هو الأول لميريهان حسين بعد عودتها من الاعتزال وهو محور حديثها فى حلقة اليوم عن السبب الذى جعلها تعتزل لمدة أسبوعان ثم تعود عن قرارها.





ميرهان حسين تتراجع عن الاعتزال

وتراجعت ميرهان عن الاعتزال من بعد أسبوعين من اتخاذ القرار من خلال ستورى عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.

ونشرت ميرهان حسين عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام مقطع فيديو وجهت من خلاله رسالة لجمهورها قائلة: "أولا وحشتوني جدا، وآسفة بجد إني اختفيت عنكم الفترة دي، بس أنا اختفيت عنكم علشان كنت عايزة أرجع لكم أحسن من الأول، وكنت محتاجة فترة أبقى فيها أحسد".



رسالة ميرهان حسين بعد تراجعها عن الاعتزال

ووجهت الفنانة ميرهان حسين ، رسالة لمتابعهيا بعد تراجعها عن اعتزال الفن عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وكتبت ميرهان: "ابعد عني خبث القريب والغربب وصاحب السوء وذو الوجهين.. اللهم اكفيني شر خلقك".

نص اعتزال ميرهان حسين

كانت ميرهان حسين أعلنت خبر اعتزالها الفن بداية الشهر الجارى برسالة طويلة على حسابها الشخصي قالت فيا:"اجازة مفتوحة من الـ سوشيال ميديا والمكالمات والالتزامات والمجاملات والتواجد من أجل الاخرين مش هكون موجودة ولا عايزة حاجة من حد ولا حد يعوز مني حاجة واللي زمان أنا عيشته لغيري أنا دلوقتي هعيشه لنفسي".

واستكملت "لا عايزة تقدير لا في شغل ولا في حياة ولا صحاب ولا حبايب ولا معارف ولا حاجة تستاهل ولا حد يستاهل اللي بيحبوني شكراً وكتر خيركم واللي مابيحبونيش شيلوني من حساباتكم لحد ماقدر أواجه الحياة الظالمة دي تاني سلام".

وأنهت تعليقها "تعبت وأشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتي ولم اعتد البقاء في مكان ومع أشخاص لا تقدرني تعبت لذلك اعتزل".