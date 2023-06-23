ماكرون: الاتفاق من أجل التعاون للحفاظ على الكوكب

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه تم الاتفاق من أجل التعاون للحفاظ على الكوكب، وأطلب من جميع الوفود بالمصادقة وتقديم المقترحات، على ما تم عرضه في الجلسة الختامية.

وأضاف، في كلمته بالمؤتمر الصحفي بعد الجلسة الختامية بالقمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس: يطالب بأن يكون هناك وثيقة سياسية، يتم اعتمادها، ويكون هناك تنسيق بين البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، من أجل الدعم لمواجهة التغيرات المناخية.

وأشار إلي أنه يجب أن يكون هناك سلسلة من الأهداف، وتكون بـ مواعيد، من أجل أصلحا هيكليا، ويكون هناك توافق من أجل الحفاظ علي الكوكب.

وأوضح أنه من الآن وحتى عامين، سيكون هناك جرد لما تم، وبالتعاون مع مجموعة الـ عشرين و مجموعة السبع.