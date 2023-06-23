برلماني: توحيد الجهود العالمية لمواجهة التغيرات المناخية ضرورة ملحة

أشاد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد " اليوم فى فرنسا، مؤكدا أهمية الوصول الي تكاتف الجهود الدولية من أجل إيجاد منهجية دولية للتعامل مع كل تحديات تغير المناخ، خاصة وأن هناك عدد من الدول المتقدمة لم تفى بالتزاماتها بشأن تمويل المناخ.



وأشار "السادات" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلي أن دول القارة السمراء مازالت تعاني من الأثار السلبية لجائحة كورونا وبالتوازي معها التغيرات المناخية القاسية، والأزمة الروسية الأوكرانية، لافتا إلي ضرورة التنسيق المشترك بين دول العالم النامي والمتقدم وتحقيق التوازن المالي الذي من شأنه حل أزمات تغير المناخ.

وأكد عضو مجلس النواب، أهمية الاستثمار في التنمية المستدامة وحماية البيئة وخفض انبعاثات الاحتباس الحراري وفرض ضريبة دولية على انبعاثات الكربون، حيث تسهم فى تقليل الانبعاثات وحدة تداعياتها السلبية.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح لسيسي شارك بالجلسة الختامية في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، وقال خلال كلمته: في قمة المناخ cop 27 أطلقنا منصة نوفي، وحصلنا على تمويل لـ10 جيجا يمكننا من ان يكون لدينا 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030".