تداول 11 الف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة ١٣ سفينة وتم تداول ١١٠٠٠ طن بضائع عامة ومتنوعة ، ٧٧١ شاحنة و ٣٨٨ سيارة ، وشملت حركة الواردات ٤٠٠٠ طن بضائع ، ٤٣٦ شاحنة و ٣٦٩ سيارة فيما شملت حركة الصادرات ٧٠٠٠ طن بضائع ، ٣٣٥ شاحنة و ١٩ سيارة .



حيث استقبل ميناء سفاجا اليوم اربع سفن وهى القاهرة ، الحرية ، امل وبوسيدون اكسبريس وتغادر العبارة القاهرة فيما غادر الميناء بالأمس اربع سفن وهى Viet thuan ، الحرية ، امل وبوسيدون اكسبريس ، كما يشهد ميناء نويبع تداول ٣٠٠٠ طن بضائع و ٣٢٥ شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا ، بريدج وايلة .



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر ٤٠٠٠ راكب بموانيها .

