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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. وفاة والدة محمد السعدني وانهيار أروى جودة في جنازة والدها

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية:

 

رحيل مفجع.. معلومات لا تعرفها عن عاطف الطيب في ذكرى وفاته

تحل اليوم الجمعة 23 يونيو، ذكرى وفاة المخرج عاطف الطيب، الذى ولد عام 1947، ورحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 47 عاما.

تعرف على موعد عزاء والد أروى جودة
 

أعلنت أسرة الفنانة أروى جودة ؛ عن موعد عزاء والدها بعد وفاته صباح اليوم .

عزاء والد أروى جودة
ويقام عزاء والد أروى جودة؛ غدا السبت  في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين بعد صلاة المغرب .

الراكون.. يوسف الشريف يروج لمسلسله في رمضان 2024
 

روج الفنان يوسف الشريف، لعمله الدرامي بموسم رمضان 2024، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

راندا البحيري تروي تفاصيل فقدان متعلقاتها الشخصية
 

كشفت الفنانة راندا البحيري، عن تعرضها لفقدان متعلقاتها الشخصية أثناء رحلتها مع إحدى الشركات الخاصة.

وكتبت راندا البحيري، من خلال حسابها الرسمي على تطبيق “الفيسبوك”: “الاستاذ اسماعيل من شركة ركبت معاه من المهندسين للهرم ونسيت معاه شنطة فيها حاجتي”.

انهيار أروى جودة في جنازة والدها .. شاهد
 

انتهت منذ قليل صلاة الجنازة على والد الفنانة أروى جودة، عقب صلاة الظهر، من داخل مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

تطوّر مثير في حقيقة طلاق محمد فراج وبسنت شوقي
 

علم صدى البلد أن الأخبار التي أشيعت خلال الفترة الماضية عن طلاق محمد فراج وبسنت شوقي أخبار غير صحيحة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعات طلاق الثنائي حيث كان انتشر خبر طلاقهما منذ عدة أشهر.

وفاة والدة محمد السعدني
 

أعلن الفنان محمد السعدني، منذ قليل وفاة والدته، وطلب من الجمهور الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وكتب محمد السعدني، من خلال ستوري عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”: بسم الله الرحمن الرحيم “ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. توفيت إلى رحمة الله حبيبتي أمي صباح نور الديبن صيادي”.

 

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