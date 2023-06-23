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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. ضبط 83 حملة حج وهمية

السعودية علم
السعودية علم

أعلن مدير الأمن العام بالسعودية، الفريق محمد بن عبدالله البسامي، عن ضبط نحو 83 حملة حج وهمية وإعادة أكثر من 160 ألف شخص بدون تصاريح خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للقيادات الأمنية المسئولة عن الحج لهذا العام في السعودية.

وشدد البسامي، علي تكثيف التواجد الميداني لسرعة رصد الحالات الأمنية والاستجابة السريعة للحالات الطارئة.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أشارت، إلى وقوف الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على جاهزية قوات أمن الحج لتنفيذ مهامها في حفظ أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، خلال رعايه الحفل السنوي الذي نظمته قوات أمن الحج المشاركة في موسم حج هذا العام 1444هـ.

وتضمن الفيديو، تفقّد الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا عددًا من المشروعات التطويرية في المشاعر المقدسة، ويطّلع خلال جولة قام بها على عدد من المشروعات التطويرية الجديدة التي تم تنفيذها خلال هذا العام لخدمة حجاج بيت الله الحرام؛ ومن أبرزها مشروع تطوير وتحسين جبل الرحمة والمنطقة المحيطة به وتهيئة وتهذيب المساحات الجبلية ومواقع الهضاب بمشعري منى ومزدلفة ورفع قدرات الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير مخيمات الحجاج بالمشاعر ومواقع انتظار الحجاج عند محطات قطار المشاعر

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