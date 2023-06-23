مسابقة العمال 2022 .. الأوقاف تعلن موعد استلام العمل

أعلنت وزارة الأوقاف، عن مواعيد إجراءات تسلم العمل للناجحين في مسابقة العمال 2022م، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

مسابقة العمال 2022

أولًا : المستندات المطلوبة

1- صورة بطاقة الرقم القومي الوجهان (على أن تكون سارية) مع إحضار الأصل للاطلاع عليه.

2- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لوزارة الأوقاف.

3- إقرار موقع من المرشح أمام المسئول عن إدارة الموارد البشرية، بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي، خلال الأربع سنوات السابقة وعدم حصوله على مؤهل دراسي أعلى من الإعدادية.

4- نموذج الكشف الطبي من المجلس الطبي المختص بالتأمين الصحي وذلك لملء بياناته بمعرفة الموظف المختص وتوجيهه لأقرب مجلس طبي مختص بالتأمين الصحي لتوقيع الكشف الطبي وعمل تحليل المخدرات.

5- شهادة الميلاد المميكنة.

6- صورة وثيقة ( قسيمة ) الزواج للمتزوج مع الأصل للاطلاع عليه.

7- أصل المؤهل الحاصل عليه.

8- شهاده تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

9- إقرار الذمة المالية.

10- إقرار الحالة الاجتماعية.

11- عدد أربع صور شخصية حديثة.

12- إقرار بقبول العمل بأي مديرية وفقا لاحتياجات الوزارة يوقعه أمام الموظف.

13- ملف لحفظ المستندات.

ثانيًا : تسلم المستندات بالإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة وفقًا للمواعيد التالية اضغط هنا

مسابقة العمال 2022

وقد أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية، في وقت سابق نتيجة مسابقة العمال لعام 2022 تم إعلانها عبر موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الرابط التالي: اضغط هنا

على أن يتسلم الفائزون العمل بالأوقاف أول يونيه 2023م القادم فور إنهاء الإجراءات.

وفي وقت سابق أيضا أكد وزير الأوقاف أن هناك تنسيق كامل بين الوزارة و جهاز التنظيم والإدارة بخصوص مسابقات الأئمة والعمال، مشددا على أنه لم ولن يتم تعيين إمام واحد دون معيار الكفاءة.

وأضاف جمعة في حوار لـ صدى البلد: “نفذت وزارة الأوقاف 114 برنامجًا تدريبيًّا تأهيليًّا ومتخصصًا، لأكثر من 8800 إمام وواعظة وإداري، خلال الربع الأول من عام 2023م منها دورتان دوليتان الأولى دورة أئمة تنزانيا، في الفترة من 2/ 2/ 2023 حتى 11/ 2/ 2023، لـ 9 أئمة من دولة تنزانيا و 9 أئمة من جمهورية مصر العربية”.