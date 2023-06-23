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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تشارك في الأولمبياد القادمة.. مركبات أجرة طائرة تبدأ في تنفيذ أولى مهامها

مركبات أجرة طائرة
مركبات أجرة طائرة

بدأت مركبات الأجرة الطائرة في الإقلاع من مدرجاتها بعد فترات طويلة من الاختبارات داخل مراكز البحوث.

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وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، وفوق مدارج مطار لو بورجيه، في ضواحي باريس، تهبط مركبة «فولوسيتي» المصنوعة من الشركة الألمانية بهدوء، بعد عرض استمر خمس عشرة دقيقة خلال النسخة 54 من المعرض الدولي للطيران والفضاء.

 

الطائرة التي تضم مقعدين، للطيار وراكب بجانبه، تعمل بالبطاريات الكهربائية، من دون إحداث أي ضوضاء تقريباً، على عكس الطائرات المقاتلة التي تتعاقب الواحدة تلو الأخرى في السماء. على متن الطائرة، يتحكم بول ستون، وهو بريطاني يبلغ 56 عاماً، بزمام القيادة «البسيطة» نسبياً، بحسب العنصر السابق في البحرية الملكية الذي كان يقود سابقاً طائرات مقاتلة ثم طائرات هليكوبتر.

مع هذه المركبة من نوع eVTOL (طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية)، «سيُضطر طيارو المروحيات إلى تناسي مهارات متقدمة»، على قوله.

 

وتستعد شركة «فولوكوبتر» للألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، ولهذا الغرض تختبر أجهزتها في منطقة باريس منذ أكثر من عام ونصف عام مع الشركة المسؤولة عن إدارة مطارات باريس والهيئة المستقلة للنقل في باريس ومنطقة إيل دو فرانس (باريس وضواحيها).

مركبات الطائرة

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