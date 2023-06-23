بكري لأحمد طنطاوي: ما علاقتك بالجماعة الإرهابية وماذا عن لقاءات بيروت؟

استعرض الإعلامي مصطفى بكري، مجموعة من الفيديوهات لـ أحمد طنطاوي المرشح الرئاسي المحتمل، والذي دافع فيها عن الإخوان الإرهابيين بعد أحداث الاتحادية، وطالب بتمكين الإخوان من الحكم.



وقال بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، إن الإخواني حسام الغمري، كشف عن مخطط الإخوان، ودعم أحمد طنطاوي للترشح للرئاسة، وهذا الدعم جاء عقب تواصل أيمن نور وطنطاوي وعودة الإخوان للمشهد السياسي في مصر.

علاقة أحمد طنطاوي بالإخوان



وتابع: في الحوار الأخير لـ أحمد طنطاوي عبر محطة « bbc»، لم ينف لقاءه مع أيمن نور، كما أن الأخير أعلن عن لقائه لطنطاوي في مطار بيروت.



وطرح بكري مجموعة من الأسئلة على طنطاوي من أجل الحصول على الإجابة الحقيقة وكشف علاقته بجماعة الإخوان، وحقيقة لقائه لعدد من قيادات الإخوان في بيروت، ولماذا يدعم الإخوان طنطاوي؟

وتابع: طنطاوي لم يعترف بثورة 30 يونيو، كما أنه لم يدعم النظام الحالي كما كان يدعم الإخوان أثناء فترة تواجدهم في الحكم، موضحًا أن المواقف هي من تكشف معدن الرجال، والشعب المصري لديه درجة من الوعي، لعدم الانسياق وراء الشعارات الرنانة.



واختتم بكري حديثه، قائلًا: «الاقتراب من الإخوان جريمة لا تغتفر، هناك علامات استفهام حول العلاقة بين طنطاوي والإخوان، أتمنى من طنطاوي الاستمرار في رغبته بالترشح والحصول على التوكيلات، لكي يرى رد الشعب المصري لكل من له موقف أو يدعم الإخوان».