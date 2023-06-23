مصطفى بكرى لـ أحمد طنطاوي: التقرب من الإخوان جريمة لا تغتفر.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الإخواني حسام الغمري، كشف عن مخطط الإخوان، ودعم أحمد طنطاوي للترشح للرئاسة.

وقال بكري خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، في الحوار الأخير لـ أحمد طنطاوي عبر محطة « bbc»، لم ينفى لقائه مع أيمن نور، كما أن الأخير أعلن عن لقائه لطنطاوي في مطار بيروت.



وطرح بكري مجموعة من الأسئلة على طنطاوي من أجل الحصول على الإجابة وكشف علاقته بجماعة الإخوان، وحقيقة لقائه لعدد من قيادات الإخوان في بيروت، ولماذا يدعم الإخوان طنطاوي؟.

وتابع: طنطاوي لم يعترف بثورة 30 يونيو، كما أنه لم يدعم النظام الحالي كما كان يدعم الإخوان أثناء فترة تواجدهم في الحكم.



واختتم بكري حديثه، قائلًا: «الاقتراب من الإخوان جريمة لا تغتفر، هناك علامات استفهام حول العلاقة بين طنطاوي والإخوان".