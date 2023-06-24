دعاء اليوم السادس من ذي الحجة لفك الكرب.. 10 كلمات لاترد مع الفجر

يستقبل المسلمون اليوم السادس من ذي الحجة، ويكثر البحث عن دعاء اليوم السادس من ذي الحجة، خاصة وأن الدعاء في العشر الأوائل من ذي الحجة، وفي الثلث الأخير من الليل مستجاب، لذا لا ينبغي أن تغفل دعاء اليوم السادس من ذي الحجة خاصة مع أذان الفجر.

ودعاء اليوم السادس من ذي الحجة لقضاء الحاجة وتفريج الهم في هذه الساعة التي يتجلى فيها الحق سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا لايرد، لذا لا تتكاسل عن ترديد الأدعية المأثورة في اليوم السادس من ذي الحجة.

دعاء الليالي العشر

دعاء اليوم السادس من ذي الحجة

الدعاء عبادة عظيمة حث عليها القرآن الكريم ورغبت إليها السنة النبوية المطهرة، بل إن الحق سبحانه وتعالى توعد من يستكبرون عنها، وفي ظل افتقارك وضعفك لأن تدرك ما تضيق به نفسك ويرغب إليه قلبك فاستعن بالله العزيز الحكيم، وتيقن أنك في خير أيام الدنيا، وأنك في حضرت ملك الملوك وعلام الغيوب فردد ما يرد إلى قلبك دون تردد.

ومن دعاء اليوم السادس من ذي الحجة:

1- اللھم إني أسألك بفضلك، وعظمتك، وجلالك، وھیبتك، وجبروتك، وقوتك، وبأسمائك الحسنى، وصفاتك العلى، أن تفرج عنا ما نحن فیه، وأن تقدر لنا الخیر فیما نريده وننويه، وأن ترزقنا من رزقك، وأن تظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك.

2- اللھم لا تطوي صفحة ھذه الأيام الفضیلة إلا وقد سترت عوراتنا، ومحوت سیئاتنا، وقبلت توبتنا، وفرجت ھمومنا، واستجبت لدعواتنا، وأصلحت أبنائنا، وبناتنا، وأزواجنا، وغفرت لموتانا، وشفیت مرضانا.

3- اللّھم اجعلنا في ھذه اللیالي من الذين نظرت إلیھم وغفرت لھم ورضیت عنھم، اللّھم اجعلنا في ھذه اللیالي من الذين تُسلّم علیھم الملائكة، يا رب تقبل منا وعلى طاعتك أعنّا وأكرمنا ولا تھنّا.

4- سبحان اللهم وبحمدك، لا اله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أنت الهي موضع كل الشكوى، ومنتهى الحاجات وأنت أمرت خلقك بالدعاء، وتكلفت لهم بالإجابة انك قريب مجيب سبحانك كما يستحب أن نقول في دعاء شهر رجب اللهم وبحمدك، ما أعظم اسمك في أهل السماء، واحمد فعلك في أهل الأرض. سبحان اللهم وبحمدك، لا اله الا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أنت الرؤوف، تنزل الغيث، وتقدر الأقوات، قاسم المعاش، قاضي الآجال، رازق العباد، مروي البلاد، مخرج الثمرات، عظيم البركات.

5- يا اَسْمَعَ السّامِعينَ، وَابْصَرَ النّاظِرينَ، وَاَسْرَعَ الْحاسِبينَ، يا ذَا الْقوَّةِ الْمتين، صَلِّ عَلى محَمَّد خاتَمِ النَّبِيّينَ، وَعَلى أهل بَيْتِهِ، وَاقْسِمْ لي في شَهْرِنا هذا خَيْرَ ما قَسَمْتَ. وَاحْتِمْ لي في قَضائِكَ خَيْرَ ما حَتَمْتَ، وَاخْتِمْ لي بِالسَّعادَةِ فيمَنْ خَتَمْتَ، وَاحْيِني ما اَحْيَيْتَني مَوْفُورًا. وَاَمِتْني مَسْرورًا وَمَغْفُورًا، وَتوَلَّ اَنْتَ نَجاتي مِنْ مساءَلَةِ الْبَرْزَخِ، وَادْرَأْ عَنّي منْكَرًا وَنَكيرًا. وَاَرِ عَيْني مبَشِّرًا وَبَشيرًا، وَاجْعَلْ لي إلى رضوانك وَجِنانِكَ مَصيرًا، وَعَيْشًا قَريرًا، وَملْكًا كَبيْرًا، وَصَلِّ عَلى محَمَّد وآلة كَثيرًا.

6- اللهم بحق شهرك الحرام اقض حوائج المحتاجين وتقبل منا التوبة فيه وأعنا على ذكرك وصومه وكل ما يرضيك عنا وفيه صلاح أحوالنا.

7- اللهم يا مسهل الشديد، وملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمرٍ جديد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك ندفع ما لا نُطيق فاللهم ادفع عن المسلمين ما لا يطيقون، واغفر لهم ما لايعلمون، واشفهم شفاءً لا يغادر سقمًا يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم.

8- لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله الا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشفه، اللّهم آمين.

9- اللهم إنا نسالك الخير كله في هذا العام ولاتحرمنا من فعل الطاعات واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا اكرم الاكرمين. اللهم انا نسال ان يكون هذا العام عام خير وسلام وان تطهر بلاد المقدس من اليهود الحاقدين فانهم لا يعجزونك ويا بنى يهود لنا رب كبير فانتقم منهم يا قهار يا الله يا الله يا الله.

10- اللهم أهلها علينا بالأمن السلام وأعنا فيه على كل عمل يرفع منزلتنا في الآخرة وآتنا فيه من خير الدنيا ما يعيينا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

الأشهر الحرم

دعاء اليوم السادس من ذي الحجة قضاء الحاجة

اللهم في اليوم السادس من ذي الحجة نسألك ألا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدًا سواك، اللهم واغننا من فضلك.

اللهم في الأيام العشر المباركات ارفعنا عندك في أعلى الدرجات وبلغنا أقصى الغايات، اللهم وارزقنا من جميع الخيرات في الحياة ويوم اللقاء.

اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات نسألك في اليوم السادس من ذي الحجة أن تقضي لنا حوائجنا، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء.

اللهم إنا نسألك في هذا المقام المبارك أن تكتبنا من عتقائك من النار.

اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وسائر قراباتنا من النار يا عزيز يا غفار.

اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وعيب مستور، وتجارة لن تبور، يا عزيز يا غفور.

اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا شقيا ولا محروما.

اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا غما إلا أزلته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا عيبا إلا سترته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا مجاهدا إلا نصرته ولا مظلوما إلا أيدته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم أني أسألك الجنة ونعيمها وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل وأعوذ بك من النار وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل، وأغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا واسع المغفرة.

اللهم إن بيتك عظيم ووجهك كريم وأنت يا الله حليم كريم عظيم تحب العفو فاعف عني.

اللهم اغفر ذنبي واحصن فرجي، وطهر قلبي.

اللهم ارزقني بالزوج الذي هو خير لي وأنا خير له في ديننا ودنيانا ومعاشنا وعاقبة أمرنا عاجله وآجله.

اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اقض حاجتي، وآنس وحدتي، فرج كربتي، واجعل لي رفيقا صالحا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، فأنت بي بصيرا.

اللهم يا مسخر القوي للضعيف ومسخر الجن والريح لنبينا سليمان، ومسخر الطير والحديد لنبينا داود، ومسخر النار لنبينا إبراهيم، اللهم سخر لي زوجا يخافك يا رب العالمين بحولك وقوتك وعزتك وقدرتك، أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك، اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم.